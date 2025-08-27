Indonesia Kirim 7 Atlet Muda ke Kejuaraan MMA Asia di Bahrain

(DOK PB PERTACAMI)

Persatuan Mixed Martial Arts Indonesia (PB Pertacami) mengirim tujuh atlet muda untuk tampil pada 1st AMMA Asian Youth Championships 2025 yang berlangsung di Manama, Bahrain, 29-30 Agustus 2025.

Ajang perdana tersebut menjadi momentum penting bagi pengembangan prestasi MMA kelompok usia muda sekaligus jalur kualifikasi menuju Asian Youth Games 2025. Lebih jauh, pesta olahraga itu juga akan menentukan tiket ke Youth Olympic Games 2026 di Dakar, Senegal.

Ketua Umum PB Pertacami, Tommy Paulus Hermawan, menegaskan partisipasi itu menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam membina talenta muda MMA untuk bersaing di level internasional.

"Kami melihat keikutsertaan pada ajang itu bukan hanya sebagai kompetisi, melainkan juga bagian dari perjalanan besar MMA menuju panggung multi-event bergengsi, termasuk 3rd Asian Youth Games 2025 dan Youth Olympic Games 2026 di Dakar,” ujar Tommy dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Tommy menambahkan bahwa sebagai bagian dari Global Association of Mixed Martial Arts (GAMMA) sekaligus anggota resmi Komite Olimpiade Indonesia (KOI), PB Pertacami yakin MMA adalah cabang olahraga yang aman serta terus berkembang popularitasnya. Hal itu juga ditunjukkan dengan dipertandingkannya MMA di ajang multi-event Asia.

"MMA bukan tentang kekerasan, tetapi tentang disiplin, saling menghormati, inklusifitas, dan pembangunan karakter," sebutnya.

"Inilah alasan kami yakin bahwa MMA layak berada di panggung Olimpiade," tegasnya.

Kontingen Indonesia terdiri dari enam atlet putra dan satu atlet putri yang akan turun di nomor modern MMA dan traditional MMA. Mereka adalah Lukas Oliver Lubis Sedlak (Modern MMA 60 kg U16), Fachriza Satria Sampora (Modern MMA 50 kg U18), Bumi Magani Abraar Himara (Modern MMA 55 kg U18).

Selanjutnya, Rangga Dika Mahendra (Modern MMA 60 kg U18), Satria Eka Suryo Basroni (Traditional MMA 60 kg U18), Gibran Alfarizi (Traditional MMA 65 kg U18), serta Manayra Maritza Hersianti Siagian (Modern MMA 45 kg U18). Mereka didampingi lima ofisial, terdiri atas tiga pelatih, satu masseur, dan satu manajer tim. (H-1)