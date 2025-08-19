Pererat Hubungan Indonesia dan Kanada Lewat Turnamen Golf

(DOK ICCC)

Indonesia Canada Chamber of Commerce (ICCC), organisasi yang berkomitmen untuk mendorong perdagangan, investasi, dan hubungan budaya antara Indonesia dan Kanada, menggelar turnamen 18th Annual Canada Cup Golf Tournament.

Direktur Hubungan Masyarakat Indonesia Canada Chamber of Commerce (ICCC), Edwin Pieroelie, menegaskan turnamen ini menjadi salah satu cara ICCC mempererat hubungan Indonesia dan Kanada, terlebih saat kedua negara tengah memperluas kerja sama di bidang perdagangan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan.

“Kami berterima kasih atas kepemimpinan Pak Nyoto Irawan yang membuat acara ini terwujud, serta dukungan para sponsor DIAMOND: Duta Sarana Perkasa (Dusaspun), Jetbay, Mandiri, dan Sun Life," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (19/8).



Gelar juara putra diraih Reinaldo dengan catatan impresif Out 37 / In 38, gross 75. Sementara kategori putri dimenangkan Sinji Komine dengan skor konsisten Out 39 / In 39.



Tak hanya soal olahraga, ajang ini juga mempertahankan tradisi berbagi. Lebih dari 100 hadiah dibagikan kepada peserta dan tamu, serta hasil penggalangan dana disalurkan untuk dua lembaga.

Sebanyak Rp47.400.000 diserahkan kepada Elly Slamet dari Relawan Agats untuk mendukung program kemanusiaan di Papua. Kemudian Rp28.000.000 diberikan kepada Imam Prasodjo dari Kampung Ilmu guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.



Sejak pertama kali digelar, Canada Cup telah berkembang menjadi salah satu agenda tahunan paling dinanti dalam kalender hubungan Indonesia dan Kanada. Mengusung semangat sportivitas, jejaring bisnis, dan kepedulian sosial, turnamen ini terus menjadi contoh nyata manfaat kolaborasi internasional. (H-1)