Pererat Hubungan Indonesia dan Kanada Lewat Turnamen Golf

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
Indonesia Canada Chamber of Commerce (ICCC), organisasi yang berkomitmen untuk mendorong perdagangan, investasi, dan hubungan budaya antara Indonesia dan Kanada, menggelar turnamen 18th Annual Canada Cup Golf Tournament.
Direktur Hubungan Masyarakat Indonesia Canada Chamber of Commerce (ICCC), Edwin Pieroelie, menegaskan turnamen ini menjadi salah satu cara ICCC mempererat hubungan Indonesia dan Kanada, terlebih saat kedua negara tengah memperluas kerja sama di bidang perdagangan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan.
“Kami berterima kasih atas kepemimpinan Pak Nyoto Irawan yang membuat acara ini terwujud, serta dukungan para sponsor DIAMOND: Duta Sarana Perkasa (Dusaspun), Jetbay, Mandiri, dan Sun Life," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (19/8).
Gelar juara putra diraih Reinaldo dengan catatan impresif Out 37 / In 38, gross 75. Sementara kategori putri dimenangkan Sinji Komine dengan skor konsisten Out 39 / In 39.
Tak hanya soal olahraga, ajang ini juga mempertahankan tradisi berbagi. Lebih dari 100 hadiah dibagikan kepada peserta dan tamu, serta hasil penggalangan dana disalurkan untuk dua lembaga.
Sebanyak Rp47.400.000 diserahkan kepada Elly Slamet dari Relawan Agats untuk mendukung program kemanusiaan di Papua. Kemudian Rp28.000.000 diberikan kepada Imam Prasodjo dari Kampung Ilmu guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Sejak pertama kali digelar, Canada Cup telah berkembang menjadi salah satu agenda tahunan paling dinanti dalam kalender hubungan Indonesia dan Kanada. Mengusung semangat sportivitas, jejaring bisnis, dan kepedulian sosial, turnamen ini terus menjadi contoh nyata manfaat kolaborasi internasional. (H-1)
Sinar Mas Land sukses menggelar Sinar Mas Land x IDX Channel Golf Tournament 2025 di Rancamaya Golf & Country Club, Bogor.
Turnamen itu menjadi ajang kompetitif sekaligus santai yang disambut antusias oleh ratusan pegolf dari berbagai komunitas di Jabodetabek dan sekitarnya.
Tak hanya menjajakan produk, eksibisi juga menampilkan kisah-kisah inspiratif para pelaku UMKM yang sebagian besar berasal dari kelompok perempuan, pemuda, dan pelaku kewirausahaan pemula.
TURNAMEN golf profesional Indonesia Open 2025 akan kembali digelar di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, pada 28-31 Agustus 2025.
Turnamen ini terbuka bagi para golfer dan dengan biaya pendaftaran sebesar Rp1.400.000 untuk Visitor dan Rp1.250.000 untuk Golf Community & Guest.
