Vietnam Didiskualifikasi, Indonesia Lolos ke 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21

Tim Voli Putri Indonesia Megawati Hangresti Pertiwi(Dok. Instagram PBVSI)

FEDERASI Bola Voli Internasional (FIVB) menjatuhkan sanksi tegas kepada tim voli putri Vietnam pada Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025 setelah terbukti menurunkan pemain tidak sah. Indonesia berhasil lolos ke 16 besar.

Dalam pernyataan resmi di situsnya, Selasa (12/8) malam WIB, FIVB menyebut hasil investigasi menyimpulkan pemain yang dimaksud tidak memenuhi syarat.

"Tidak memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 12.2 Peraturan Disiplin FIVB 2023," tulis keterangan resmi FIVB dikutip dari laman resminya.

Baca juga : Ini Kata Pelatih Timnas Voli Putri U-21 Indonesia soal Diskualifikasi Vietnam

Sebelumnya, muncul dugaan Vietnam menurunkan dua atlet yang diduga laki-laki, Thi Hong Dang dan Phuong Quynh. Keduanya sempat menjalani pemeriksaan medis dari penyelenggara turnamen.

Proses investigasi masih berlangsung saat Vietnam menghadapi Puerto Rico pada laga terakhir Pool A di Jawa Pos Arena, Surabaya, Selasa siang.

Subkomite Panel Disiplin FIVB memutuskan seluruh pertandingan Vietnam yang melibatkan pemain tersebut dibatalkan.

Baca juga : Timnas Voli Putri Vietnam Pakai Atlet Pria, Sanksi Berat Menanti

"Sesuai Pasal 14.4, berkas kasus ini akan diteruskan ke Panel Disiplin FIVB untuk evaluasi sanksi lebih lanjut. Federasi Bola Voli Vietnam dan pemain akan diminta memberikan posisi mereka secara tertulis. FIVB tidak akan memberikan komentar tambahan selama proses berlangsung,” tulis pernyataan tersebut.

Keputusan itu mengubah klasemen Pool A. Vietnam yang sebelumnya di peringkat kedua dengan 12 poin, kini hanya mengantongi tiga poin hasil kemenangan atas Puerto Rico, satu-satunya laga di mana dua pemain tersebut tidak tampil. Vietnam pun terpuruk di dasar klasemen.

Perubahan ini menguntungkan Indonesia U-21 yang sebelumnya berada di peringkat kelima dan hanya berhak tampil di klasifikasi peringkat 17–24. Dengan penghapusan poin Vietnam, Indonesia naik ke posisi ketiga Pool A dan lolos ke babak 16 besar bersama Argentina, Serbia, dan Puerto Rico. (H-4)