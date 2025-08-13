Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Timnas Voli Putri Vietnam Pakai Atlet Pria, Sanksi Berat Menanti

Andhika Prasetyo
13/8/2025 08:26
Timnas Voli Putri Vietnam Pakai Atlet Pria, Sanksi Berat Menanti
Para pemain timnas voli Vietnam berselebrasi.(Volleyball World)

Federasi Bola Voli Dunia (FIVB) mendiskualifikasi tim nasional bola voli putri U-21 Vietnam pada ajang Kejuaraan Bola Voli Dunia Putri U-21 2025. Hukuman itu diberikan karena Vietnam terbukti menggunakan dua pemain berjenis kelamin pria.

Dalam tes uji kromosom yang dilakukan oleh FIVB, dua pemain Vietnam yakni Dang Thi Hong dan Phuong Quynh dinyatakan berjenis kelamin pria.

Vietnam melanggar peraturan dari FIVB pasal 12.2 mengenai regulasi pemain. Merujuk pada laporan tes, FIVB menjatuhkan hukuman pembatalan hasil pertandingan dan mencoret dua nama pemain tersebut dari kejuaraan.

Baca juga : Kejuaraan Dunia Voli U-21, Timnas Indonesia Incar Poin Lawan Vietnam

"Sesuai dengan Pasal 13.5.2 dari Peraturan Acara dan 14.4 dari Peraturan Disiplin, Sub-Komite Panel Disiplin FIVB telah memutuskan bahwa pertandingan tim nasional Vietnam yang diikuti oleh pemain tersebut dibatalkan dan pemain tersebut didiskualifikasi dari kejuaraan dengan segera," tulis FIVB dikutip Selasa.

Selain itu, Vietnam juga tengah dibayangi sanksi lainnya merujuk pada pelanggaran tersebut tengah dikaji Panel Disiplin FIVB. Vietnam bisa saja memperoleh sanksi yang lebih berat selain dari diskualifikasi setelah pemanggilan Federasi Bola Voli Vietnam yang akan segera dilakukan FIVB.

"Federasi Bola Voli Vietnam dan pemain tersebut akan diundang untuk memberikan posisi mereka secara tertulis," tulis FIVB.

Baca juga : Rully Nere Kritik Kreativitas dan Fokus Garuda Muda

Dengan diskualifikasi tersebut, maka Vietnam yang menempati peringkat kedua Pul A Kejuaraan Bola Voli Dunia U-21 2025 dipastikan tak akan bisa melanjutkan langkah ke fase gugur.

Nantinya tim Merah Putih yang ada di peringkat kelima akan merangkak naik ke peringkat keempat sekaligus bisa meneruskan langkah ke babak gugur atau play-off 16 besar.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved