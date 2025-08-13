Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

Andhika Prasetyo
13/8/2025 10:25
Ini Kata Pelatih Timnas Voli Putri U-21 Indonesia soal Diskualifikasi Vietnam
Pelatih Timnas Voli Putri U-21 Indonesia Marcos Sugiyama(Antara)

Pelatih Timnas Voli Putri U-21 Indonesia Marcos Sugiyama mengaku tidak peduli dengan Timnas Voli Putri U-21 Vietnam yang terbukti melakukan kecurangan dan didiskualifikasi. Ia mengaku hanya fokus kepada timnya.

"Saya tidak mendengar ini sebelumnya. Itu bukan pekerjaan kami. Namun, jika memang Vietnam didiskualifikasi, kami harus bersiap untuk pertandingan 16 besar," kata Sugiyama.

Ia menyerahkan segala keputusan kepada FIVB.

Baca juga : Timnas Voli Putri Vietnam Pakai Atlet Pria, Sanksi Berat Menanti

"Proses kami sekarang yakni mengembalikan kondisi fisik dari tim yang mempunyai masalah cedera," ujar pelatih berkewarganegaraan Jepang ini.

Vietnam resmi dijatuhi sanksi oleh Federasi Bola Voli Dunia (FIVB) setelah terbukti bahwa dua pemainnya adalah pria. Dalam hasil tes kromosom yang dilakukan, dua pemain Vietnam yakni Dang Thi Hong dan Phuong Quynh dinyatakan sebagai pria.

"Sesuai dengan Pasal 13.5.2 dari Peraturan Acara dan 14.4 dari Peraturan Disiplin, Sub-Komite Panel Disiplin FIVB telah memutuskan bahwa pertandingan tim nasional Vietnam yang diikuti oleh pemain tersebut dibatalkan dan pemain tersebut didiskualifikasi dari kejuaraan dengan segera," tulis FIVB dikutip Selasa.

Baca juga : Kejuaraan Dunia Voli U-21, Timnas Indonesia Incar Poin Lawan Vietnam

Dengan aturan tersebut, Vietnam yang sebenarnya menempati peringkat kedua Pul A harus merelakan posisinya diisi oleh Serbia yang sebelumnya berada di peringkat ketiga. Sementara itu, Indonesia yang sebenarnya berada di peringkat kelima dengan mengamankan total lima poin, dipastikan akan menempati peringkat keempat menggeser posisi Puerto Rico yang naik satu tingkat ke posisi ketiga.

Di babak 16 besar nantinya, Indonesia akan bersua juara Pul C Italia pada pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Rabu pukul 19.00 WIB.



Editor : Andhika
