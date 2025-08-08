Dua Atlet Selancar Indonesia Pecahkan Rekor di Rip Curl Cup Padang Padang 2025

Peselancar Westen Hirst dan Jasmine Studer menjuarai Rip Curl Cup Padang Padang 2025.(MI/HO)

PANTAI Padang Padang menjadi saksi sejarah baru yang ditorehkan dua atlet selancar muda dari ibu kota, Westen Hirst dan Jasmine Studer. Peselancar binaan PSOI DKI Jakarta, sukses mencatatkan nama mereka sebagai juara Rip Curl Cup Padang Padang 2025, ajang selancar ombak paling prestisius di Indonesia dan salah satu yang paling dihormati di dunia.

Prestasi luar biasa ini bukan hanya membanggakan secara personal bagi keduanya, tetapi juga menjadi momen penting dalam perjalanan olahraga selancar di Jakarta, sebuah kota yang tidak memiliki ombak untuk berlatih selancar namun mampu mencetak juara di kompetisi internasional.

Dari Caddie ke Champion: Perjalanan Panjang Westen Hirst

Sejak kecil, Westen Hirst sudah mengenal dunia selancar. Bahkan, saat berusia 6 tahun, ia menjadi caddie untuk peselancar dunia asal Hawaii, Mason Ho, di ajang yang sama: Rip Curl Cup Padang Padang.

Siapa sangka, 11 tahun kemudian, ia akan kembali ke pantai yang sama bukan lagi sebagai pengantar papan, tetapi sebagai juara.

Setelah menjuarai Under-16 Rip Curl GromSearch Indonesia National Final 2024 dan mengikuti Rip Curl Cup Padang Padang local trials tahun lalu, Westen tampil luar biasa di tahun ini.

Di usianya yang ke-16, hanya beberapa minggu menjelang ulang tahunnya ke-17, ia dinobatkan sebagai juara pria termuda dalam sejarah Rip Curl Cup Padang Padang.

Jasmine Studer: Perempuan Termuda yang Menaklukkan Rip Curl Cup Padang Padang 2025

Tidak kalah membanggakan, Jasmine Studer juga mencatat sejarah sebagai juara perempuan termuda dalam ajang yang sama. Di usia 16 tahun, Jasmine berdiri di podium utama, sebuah pencapaian luar biasa yang menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya para peselancar perempuan di Indonesia.

Setelah menjuarai Under-16 Rip Curl GromSearch Indonesia National Final 2024 dan tampil menjanjikan di Rip Curl Cup Padang Padang tahun lalu dengan meraih posisi kedua, tahun ini, Jasmine membuktikan bahwa dedikasi dan semangat pantang menyerah selalu menemukan jalannya mengantarkannya ke posisi tertinggi sebagai juara.

Rip Curl Cup Padang Padang: Panggung Para Legenda dan Bibit Baru

Tahun ini menandai penyelenggaraan ke-22 Rip Curl Cup Padang Padang, ajang yang telah melahirkan banyak legenda selancar dan mempertemukan peselancar tube rider terbaik dari seluruh dunia.

Diselenggarakan oleh Rip Curl Indonesia, event ini telah lama menjadi simbol selebrasi bagi kekuatan alam, keberanian manusia, dan semangat komunitas selancar.

Tidak hanya menjadi panggung untuk para peselancar profesional, kompetisi ini juga membuka ruang bagi talenta muda seperti Westen dan Jasmine untuk bersinar.

PSOI DKI Jakarta menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Rip Curl Indonesia atas penyelenggaraan kompetisi kelas dunia ini dan atas kesempatan luar biasa yang diberikan kepada atlet muda Indonesia.

Kemenangan Westen dan Jasmine adalah bukti nyata bahwa dengan kerja keras, proses pembinaan, dan dukungan komunitas, mimpi sebesar apapun dapat diwujudkan. (Z-1)