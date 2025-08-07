Khachanov Tundukkan Zverev, Melaju ke Final Toronto Master

Ilustrasi(Dok. YouTube )

KAREN Khachanov memastikan tempat di partai puncak ATP Toronto Masters 2025 usai menumbangkan unggulan teratas Alexander Zverev dalam pertarungan sengit tiga set, 6-3, 4-6, 7-6(4), Rabu (7/8) waktu setempat.

Petenis Rusia unggulan ke-11 itu membalikkan keadaan dari ketertinggalan 1-3 di tiebreak set penentuan untuk akhirnya mengunci kemenangan dalam duel yang berlangsung hampir tiga jam.

Hasil itu menjadi final ATP ke-11 dalam karier Khachanov, dan yang pertama musim ini setelah sebelumnya gagal menembus final usai kalah di babak semifinal Barcelona dan Halle.

Di final nanti, ia akan menghadapi pemenang laga sesama petenis Amerika Serikat, Taylor Fritz atau Ben Shelton. Namun pertandingan semifinal tersebut sempat ditunda sebelum dimulai akibat gangguan pada sistem electronic linecalling yang mengatur seluruh keputusan pertandingan.

Khachanov menyelamatkan satu match point saat tertinggal 5-6 di set ketiga, memanfaatkan kesalahan Zverev yang gagal menembus net dengan pukulan backhand-nya. Petenis Jerman peringkat tiga dunia itu tampil kurang stabil, mencatatkan 44 unforced errors, sementara Khachanov mencatat 29 winner dan 34 kesalahan sendiri.

“Saya benar-benar harus menggali kemampuan terbaik hari ini,” ucap Khachanov dikutip dari AFP.

“Pertandingan ini sangat menguras fisik dan mental. Saya sudah beberapa kali kalah di laga mudah melawan Zverev, jadi kemenangan ini terasa spesial, apalagi saya sempat menghadapi match point.”

Khachanov mengakui bahwa tensi pertandingan meningkat tajam di momen krusial. “Saat masuk ke tiebreak penentu, Anda harus bermain sempurna. Tak boleh terjebak pikiran negatif karena itu akan menguras energi. Anda tak pernah tahu hasil akhirnya, tapi Anda harus mencoba.”

Di set pertama, Khachanov langsung menunjukkan dominasi dengan mematahkan servis Zverev di gim keempat dan mempertahankan keunggulan hingga mengunci set dengan tiga peluang set point. Zverev bangkit di set kedua, menguasai delapan poin terakhir untuk memaksakan set penentuan.

Namun, pengalaman dan ketenangan Khachanov di momen kritis akhirnya memastikan langkahnya ke final pertama di Kanada setelah dua kali terhenti di semifinal sebelumnya. (Ndf/I-1)