Inaspro Bantu Kelola Dana Komersial Pornas XVII Korpri 2025

Inaspro menjalin kerja sama dengan Pornas XVII Korpri.(Inaspro)

Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) atau Indonesia Sport Promotion (Inaspro) menjalin kerja sama dengan Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Nasional (Pornas) XVII Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Direktur Inaspro Ferry Kono dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra di Media Center Kemenpora, Selasa (5/8).

Edward menjelaskan bahwa proses penjajakan kerja sama itu berlangsung cepat karena Sumatera Selatan sudah memiliki pengalaman positif bersama LPDUK, termasuk dalam penyelenggaraan Asian Games 2018.

“Kami sudah pernah bekerja sama dengan baik dengan LPDUK, maka kini diharapkan hal itu dapat terulang kembali,” ujar Edward yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembina Olahraga Korpri Sumsel.

Perjanjian tersebut mencakup pengelolaan dana komersial guna mendukung pelaksanaan Pornas XVII Korpri 2025 yang akan digelar di Sumatera Selatan pada 5-11 Oktober 2025. Edward berharap kerja sama tersebut dapat membantu panitia pelaksana dalam menghimpun dukungan sponsor.

“Tentu saja sebagai tuan rumah, Sumsel ingin mencatatkan kesuksesan tidak hanya dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga administrasi, pemberdayaan ekonomi, dan prestasi,” ucapnya.

Ferry Kono menegaskan bahwa Sumatera Selatan merupakan salah satu mitra utama bagi Inaspro. Ia menyebut, kerja sama sebelumnya dalam event besar seperti Asian Games 2018 Jakarta-Palembang dan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VI 2022 menunjukkan hasil yang baik.

“Jika merujuk pada ajang-ajang sebelumnya di Sumsel, kami optimistis kerja sama tersebut akan kembali berhasil. Dana sponsor yang terhimpun saat itu pun cukup signifikan,” ujar Ferry.

Upacara pembukaan Pornas XVII Korpri direncanakan berlangsung di Stadion Bumi Sriwijaya, sementara seluruh pertandingan akan digelar di kawasan Jakabaring Sport City.

Sebanyak 13 cabang olahraga dipertandingkan dalam ajang itu, meliputi renang, voli, basket, bulu tangkis, catur, menembak, gate ball, senam Korpri, tenis meja, tenis, panahan, pencak silat, dan e-sports.

Event tersebut akan melibatkan peserta dari seluruh provinsi dan kementerian/lembaga. Berdasarkan pelaksanaan sebelumnya di Jawa Tengah, jumlah peserta tahun ini diperkirakan mencapai 8.000 orang. (E-3)