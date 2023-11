Danau Tondano Jadi Tempat Pelaksanaan Minahasa Wakefest 2023

AJANG kompetisi olahraga air berskala internasional, yakni Minahasa Wakefest 2023 akan dilangsungkan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, pada 24-26 November 2023. Danau Tondano akan menjadi tempat pelaksanaannya. Minahasa Wakefest 2023 akan mengusung tema “Lake Tondano, Home for Everyone”. Peluncuran acara tersebut dilakukan di dalam sesi talkshow Weekly Brief with Sandiaga Uno (WBSU) yang disiarkan secara daring dari Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Senin (13/11). Talkshow tersebut menghadirkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, Penjabat (Pj) Bupati Minahasa Jemmy Kumendong, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Vinsensius Jemadu, dan Ketua Panitia Pelaksana Minahasa Wakefest 2023 Rio Dondokambey. Baca juga: Kementerian BUMN Pastikan Dukung Aquabike Jetski World Championship Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Marcel Sendoh, Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Utara Henry Richard Williard Kaitjily, Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sizzy Matindas, dan atlet wakeboarding Nadya Atalia Sinaga. Sebagai informasi, terpilihnya Danau Tondano sebagai venue pelaksanaan Minahasa Wakefest 2023, yang merupakan kompetisi dari International Waterski and Wakeboard Federation (IWWF), berawal dari inisiatif Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Minahasa. Baca juga: Libatkan UMKM di Mandalika, Pertamina Diharapkan Bisa Dorong Lombok Jadi Sport Tourism Pengurus BPPD Minahasa, pada 2022, memang mulai merencanakan berbagai kegiatan pariwisata yang bersifat multidisiplin dan multidimensi untuk menarik wisatawan datang ke kabupaten tertua di Sulawesi Utara tersebut. Salah satunya, sport tourism. Kemudian, atlet ski air legendaris Minahasa, Ira Tulong, menghubungkan BPPD Minahasa dengan IWWF untuk membicarakan pelaksanaan kompetisi wakeboard dan wakesurf di Danau Tondano. Proses tersebut berbuah hasil. BPPD Minahasa berhasil mengundang President of the Asian Waterski and Wakeboard Federation, Paul Fong untuk melakukan kunjungan ke Danau Tondano. Setelah melihat potensi, kondisi, dan pesonanya, IWWF pun bersedia menyelenggarakan kompetisi yang akhirnya diberi nama Minahasa Wakefest 2023 tersebut di Danau Tondano. Dijadikannya Danau Tondano sebagai venue kompetisi olahraga air internasional tersebut sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey untuk menggenjot Kabupaten Minahasa sebagai destinasi sport tourism. “Saya sangat bersyukur acara ini diselenggarakan di Danau Tondano. Minahasa Wakefest 2023 akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Selain itu, eksposur internasionalnya. Tercatat sudah ada 84 peserta atlet yang ikut dari luar negeri,” kata Jemmy Kumendong. Minahasa Wakefest 2023 akan diikuti oleh 7 negara, yakni Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Singapura, Taiwan, dan Thailand. Dengan demikian, acara ini secara tidak langsung memajukan Danau Tondano dan Kabupaten Minahasa ke panggung internasional. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pun menjelaskan bahwa acara seperti Minahasa Wakefest 2023 dapat menjadi ajang promosi sport tourism, salah satu wisata minat khusus yang menjadi fokus Kemenparekraf. “Kami melihat sports tourism sebagai fase baru pariwisata pasca Covid-19. Wisata jenis ini tumbuh sangat signifikan dengan total 20-30 persen dari seluruh traveller yang datang ke Indonesia adalah wisatawan minat khusus yang subsektornya adalah sports tourism. Justru masa depan dari pariwisata minat khusus ini secara berkelanjutan ada di sports tourism,” ujar Sandiaga. (RO/Z-7)

