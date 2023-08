AS Menang di Laga Pembuka Kejuaraan Dunia Bola Basket

AMERIKA Serikat (AS) mengawali kiprah mereka di Kejuaraan Dunia Bola Basket 2023 dengan meraih kemenangan atas Selandia Baru, Sabtu (26/8).

AS, yang finis ketujuh di Kejuaraan Dunia Bola Basket di Tiongkok, empat tahun lalu, datang ke Kejuaraan Dunia Bola Basket kali ini, di Filipina, Jepang, dan Indonesia, bermodalkan para pemain muda yang sama sekali belum pernah bermain di Kejuaraan Dunia Bola Basket.

Timnas AS pun harus tertinggal 10 poin di kuarter pertama sebelum bangkit dalam laga melawan Selandia Baru di Manila untuk menang 99-72.

Pelatih timnas AS Steve Kerr mengatakan penampilan gemilang Selandia Baru di awal laga membuat timnya mendapatkan pengalaman berharga.

"Salah satu hal yang kami bicarakan sebagai tim adalah betapa semua tim sangat tidak sabar melawan kami," ujar Kerr.

"Selandia Baru hadir dan langsung menghantam kami. Kami senang karena itu membuat kami harus bekerja keras," lanjutnya.

Paolo Banchero, rookie of the year NBA asal Orlando Magic, memimpin perolehan angka timnas AS dengan 21 poin disokong oleh Jaren Jackson Jr dan Austin Reaves, yang masing-masing mencetak 12 poin.

"Ini pastinya bukan start yang kami inginkan," aku Reaves, shooting guard Los Angeles Lakers.

"Kami akan menonton rekaman pertandingan ini dan belajar dari apa yang terjadi di awal laga," imbuhnya.

Selandia Baru tampil agresif di awal laga. Sebanyak empat pemain The Tall Black mencetak lebih dari 10 angka dipimpin oleh Reuben Te Rangi yang mencetak 15 poin. (AFP/Z-1)