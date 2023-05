Derrick White Pahlawan, Celtics Paksa Heat mainkan Gim Ke-7

DERRICK White tampil menjadi pahlawan kemenangan Boston Celtics atas Miami Heat di gim Ke-6 Final NBA Wilayah Timur, Minggu (28/5/2023) pagi WIB. Sebuah tip in-nya hasil bola rebounds di detik-detik akhir pertandingan membuat Celtics merebut kemenangan dramatis 104-103.

Aksi Derrick White tersebut langsung memupus harapan pendukung Heat yang memadati Kaseya Center untuk melihat timnya melaju ke final NBA. Sementara bagi Celtics kemenangan tersebut membuat kedudukan menjadi 3-3 dalam seri best of seven.

Pertandingan dimulai dengan kedua tim saling mengejar angka. Celtics berhasil unggul 34-29 di kuarter pertama, tetapi Miami membalas dengan menang tipis 24-23 di kuarter kedua.

Ketika memasuki kuarter ketiga, Celtics kembali mendapatkan keunggulan dengan skor 22-19. Namun, permainan gemilang dari Jimmy Butler dan timnya di kuarter keempat, ditambah dengan dukungan luar biasa dari penonton, membuat Miami mampu merebut kuarter ini dengan skor 31-26.

Namun, meskipun kemenangan tampak sudah di depan mata, Miami akhirnya harus menelan kekalahan pahit. Di sisa tiga detik terakhir, Celtics yang dalam kondisi tertinggal 102-103 mampu mencetak angka sekaligus membalikkan kedudukan.

Berawal dari tembakan tiga angka guard Marcus Smart yang gagal, bola rebounds berhasil direbut Derrick White yang langsung melakukan tip in. Dari rekaman ulang, bola yang dilesakkan Derrick White tersebut terjadi di saat waktu masih berjalan.

Jayson Tatum dan Jaylen Brown tampil sebagai pencetak angka terbanyak bagi Celtics, dengan masing-masing mencetak 31 dan 26 poin. Sementara Derrick White yang menjadi pahlawan kemenangan mencetak 11 poin.

Sementara di kubu Heat Jimmy Butler menjadi pencetak angka terbanyak dengan 24 poin, diikuti oleh Caleb Martin dengan 21 poin.

Dengan hasil ini, Celtics berpeluang menciptakan sejarah dengan menjadi tim NBA pertama yang mampu membalikkan keadaan setelah tertinggal 0-3.

Semua mata akan tertuju pada gim ke-7 yang akan berlangsung di markas Celtics. Miami akan berusaha mengamankan kemenangan untuk melaju ke Final NBA, sementara Celtics akan berjuang keras untuk melanjutkan tren positif mereka dan melangkah ke final NBA. (Z-3)