Heat Kembali Unggul Atas Knicks

Miami Heat kembali unggul atas New York Knicks di babak semifinal playoff NBA wilayah Timur. Menjamu Knicks di Kaseya Center, Minggu (7/5/2023) pagi WIB, Jimmy Butler dkk menang menyakinkan 105-86.

Kemenangan di gim ketiga ini membuat Heat sementara unggul 2-1 atas Knicks dalam seri best of seven.

Kembali bermainnya small forward Jimmy Butler di gim ketiga ini menjadi kunci kemenangan Heat. Butler yang absen di gim kedua karena cedera pergelangan kaki kanan, langsung tampil dominan dengan mencetak angka terbanyak, lewat 28 poin.

"Kami selalu mengatakan bahwa kami bisa memenangkan pertandingan ketika kami bertahan dan tidak melakukan tembakan, dan ini adalah salah satu dari pertandingan tersebut," kata Butler usai pertandingan.

Dalam laga tersebut persentase field goal Heat memang buruk, yaitu hanya 34,1%. Namun pertahanan yang bagus, membuat Heat mampu menahan serangan pemain-pemain Knicks yang bermain lebih buruk.

"Ini tentang mencari tahu bagaimana cara bersaing pada level yang sangat tinggi. Apa yang diperlukan untuk memenangkan pertandingan itu," kata pelatih Heat Erik Spoelstra.

Di belakang Butler, guard Max Strus juga tampil bagus dengan mencetak 19 poin. Disusul center Bam Adebayo dengan torehan 17 poin dan 12 rebound untuk Heat.

Sementara di kubu Knicks point guard Jalen Brunson mencetak angkat tertinggi dengan 20 poin disusul Josh Hart dengan 15 poin, dan RJ Barrett dengan 14 poin.

Gim keempat masih akan berlangsung di markas Heat, Selasa (9/5/2023) pagi WIB. (Z-3)