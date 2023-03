Duel Saudara, Fajar/Rian Tantang Ahsan/Hendra pada Final All England 2023 Malam Ini

SEKTOR ganda putra All England kembali menjadi milik Indonesia. Dua pasangan Merah Putih yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan berhadapan dengan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan pada partai final yang berlangsung, Minggu (19/3) malam WIB.

Fajar/Rian berstatus unggulan pertama menyegel tiket final All England 2023 usai mengalahkan pasangan Tiongkok, He Ji Ting/Zhou Hao Dong, Minggu (19/3) dini hari, dengan 21-19, 21-17.

"Ahsan/Hendra sudah ke final duluan, kami pun ingin juga, tidak mau kalah. Kami sering sharing dengan mereka, sang legenda, dan akhirnya sekarang bisa menciptakan All Indonesian Final di All England, luar biasa," ucap Fajar seusai laga. "Ahsan/Hendra adalah pasangan berpengalaman memiliki sejarah yang luar biasa di All England jadi kami tidak boleh lengah, satu poin akan sangat berharga," imbuh Fajar.

Adapun Ahsan/Hendra menyegel tiket final All England 2023 mengalahkan Liang Wei Keng/Wang Chang, lewat rubber game 21-15, 19-21, 29-27.

Pada pertandingan yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Sabtu (18/3) malam, the Daddies berduel sengit selama 1 jam 8 menit melawan pasangan Tiongkok itu yang secara usia terpaut 13-16 tahun.

Tahun ini secara beruntun terjadi final sesama Indonesia di sektor ganda putra. Musim lalu, Ahsan/Hendra juga melaju ke final berhadapan dengan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri yang keluar sebagai juara. (Z-4)