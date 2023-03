Jenson Button Tampil Di Ajang NASCAR

MANTAN juara dunia Formula 1 asal Inggris, Jenson Button akan tampil di ajang NASCAR, balap mobil terpopuler di Amerika Serikat. Juara dunia F1 2009 itu akan tampil dalam tiga seri balap NASCAR Cup Series 2023.

Button akan melakoni debut di balapan NASCAR di Circuit of the Americas, Austin, Texas, 26 Maret mendatang. Setelah itu, mantan pembalap tim F1 Mercedes tersebut akan tampil di Chicago Street Race pada 2 Juli 2023 dan di Indianapolis Motor Speedway Road Course, 13 Agustus 2023. Pada tiga penampilannya tersebut, Button akan menggeber mobil Ford Mustang bernomor 15 dari tim Rick Ware Racing.

"Jelas, balapan NASCAR sangat berbeda dari yang biasa saya lakukan. Ini jauh lebih berat, dengan tenaga yang jauh lebih sedikit dan, pada dasarnya, tidak ada downforce. Ada gearbox berurutan di mana Anda perlu menekan pedal gas, jadi ada banyak hal yang harus dipelajari dalam waktu yang sangat singkat," ujar Button.

"Saya tidak hanya melakukannya untuk bersenang-senang. Saya ingin menjadi kompetitif. Dan untuk menjadi kompetitif, itu akan memakan sedikit waktu," imbuh pembalap yang pensiun dari F1 pada 2017 tersebut. (Livescore/R-2)