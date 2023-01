Debutan Baru di Proliga 2023, Jakarta STIN BIN & Jakarta BIN Bikin Gebrakan

TIM debutan di Proliga, Jakarta STIN BIN, membuat gebrakan di penampilan perdananya dengan menaklukkan Kudus Sukun Badak dengan skor set 3-1 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis (5/1/2023).

Jakarta STIN BIN merupakan satu dari dua tim voli asuhan PORBIN (Persatuan Olahraga BIN) yang berhasil masuk ke ajang kompetisi voli terelit di Tanah Air, Proliga 2023 yang memulai bergulir musim kompetisinya dan akan berlangsung hingga pertengahan Maret mendatang. Meski baru, kedua tim memang langsung diwaspadai tim lain karena squad pemain yang diturunkannya.

Jakarta STIN BIN (putra) dan Jakarta BIN (sektor putri) menurunkan squad dengan komposisi yang berwarna; personel BIN, Taruna/i STIN, dan pemain profesional baik dalam maupun luar negeri.

Squad Jakarta STIN BIN diperkuat atlit nasional Farhan Halim, Dimas Saputra, serta M. Fikri Mustopa Kamal. Melengkapi kekuatan mereka juga ada dua atlet voli mancanegara, yaitu Isac Viana Santos dari Brazil serta Rozalin Penchev asal Bulgaria.

Isac Viana Santos merupakan pemain kawakan berusia 33 tahun yang kini menempati rangking 67 Dunia. Dia termasuk bintang Tim Nasional Brasil. Dengan postur tubuh 208 cm, Isac mampu spike hingga 340 cm serta block 306 cm. Sepanjang karir profesionalnya di berbagai klub besar di berbagai negara, Isac telah mengukir 9 penghargaan individual, baik sebagai Best Middle Blocker maupun Best Spiker.

Sementara Rozalin Penchev yang lebih muda, berusia 29 tahun, juga tercatat sebagai best outside hitter pada Argentinian Liga A1 2017 serta best outside hitter pada Argentinian Cup 2017. Pria ini memiliki tinggi tubuh 202 cm dan mampu melakukan spike hingga 363 cm serta block 340 cm. Sebelum bergabung menjadi atlet Jakarta STIN BIN, Rozalin Penchev juga telah melanglang ke sejumlah klub kuat di sejumlah negara, baik di Amerika Latin maupun Timur Tengah.

Di squad putri, Jakarta BIN diperkuat nama-nama atlet nasional berpengalaman antara lain sang kapten Ratri Wulandari, Shintia Alliva Mauludina, Rika Novianti, Aulia Suci Nurfadila, Tisya Amalia serta Alya Anastasya. Dan sama dengan Jakarta STIN BIN, tim voli putri asuhan PORBIN ini juga akan diperkuat dua atlet voli mancanegara asal China, yaitu Jin Ye dan Chen Peiyan. Jin Ye yang menjadi outside hitter memiliki tinggi badan 187 cm dan mampu spike hingga 319 cm serta block 310 cm. Gadis berusia 27 tahun ini memegang gelar individu sebagai best opposite dalam gelaran Asian Championship 2017.

Sementara itu, Chen Peiyan yang menjadi opposite hitter berpostur tinggi 193 cm serta memiliki kemampuan spike sejauh 318 cm dan block 309 cm. Gadis belia 23 tahun ini merupakan pemain Tim Nasional China yang pada ajang VNL 2022 turut mengantarkan negaranya meraih klasemen enam. (OL-13)