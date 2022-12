Chris dan Reza Wakili Indonesia di Kejuaraan Binaraga di Las Vegas

Mr. Olympia merupakan acara kompetisi binaraga profesional bergengsi yang berskala internasional yang rutin digelar setiap tahun oleh International Federation of BodyBuilding & Fitness (IFBB).

Semenjak diadakan pertama kali pada 18 September 1965, kompetisi ini meraih banyak dukungan dan antusias dari para binaraga dari seluruh dunia. Tak terkecuali peserta binaraga dari Indonesia.

Tahun ini, kompetisi Mr. Olympia akan diadakan di Las Vegas, Los Angeles, Amerika Serikat pada 15-18 Desember 2022 yang akan diikuti oleh para peserta dari seluruh dunia.

Di ajang ini, Indonesia akan mengirim dua atlet binaraga yakni Fareza Febriano dan Chris Putra yang akan bertanding mewakili Indonesia di Amateur Olympia Las Vegas 2022.

Sebelumnya, Chris dan Reza juga sukses meraih 10 medali emas di kejuaraan NPC Worldwide Singapore Showdown 2022, pada 6 Agustus lalu.Reza menyumbang lima medali di kategori Bodybuilding sementara Chris menyumbang lima medali dalam kategori Classics Physique.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memberikan apresiasi dan dukungan terhadap Chris dan Reza dengan mengundang dua atlet binaragawan tersebut dalam The Weekly Brief with Sandi Uno.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga berbincang-bincang sekaligus melepas atlet binaragawan tersebut untuk maju bertanding ke Amateur Olympia Las Vegas 2022. Menurut Sandiaga ada sejumlah cabang olahraga yang terhubung dengan sektor pariwisata di antaranya adalah gym dan golf.

Menurutnya, para generasi muda di Indonesia patut untuk mencontoh daya juang kedua atlet binaraga tersebut yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kompetisi berskala internasional.Ia berharap agar prestasi dari keduanya mampu menginspirasi generasi muda penerus bangsa. "Ini jadi ada dua, satu adalah atlet Indonesia berlaga mengharumkan nama bangsa, mudah-mudahan menang, kami doakan." tuturnya.

Reza mengatakan untuk memiliki badan ideal itu tidak mesti memiliki uang yang banyak. "Saya dulu pernah jadi pengamen, OB (Office Boy), saya pernah melewati berbagai proses yang hampir menyerah untuk menjadi bodybuilder. Jangan jadikan ekonomi sebagai hambatan dan rintangan yang membuat usaha kita menjadi yang terbaik terhenti," ujarnya.

Brand lokal yang mensupport mereka yakni Evolene, telah berhasil menjadi brand suplemen fitness lokal pertama yang memberangkatkan Atlet Bodybuilding ke Olympia Amateur Las Vegas.

Produk-produk dari Evolene yang dikonsumsi oleh Chris dan Reza mampu bersaing dengan produk suplemen lokal maupun internasional bahkan juga akan dilaunching di Las Vegas pada 16 Desember 2022 nanti.

Tak hanya itu saja, Kemenparekraf juga mendukung fasilitas sport tourism yang nantinya akan bekerja sama dan dipercayakan kepada brand lokal tersebut. “Kami berkomitmen untuk mendukung atlet-atlet Indonesia agar tidak takut bermimpi. Karena prestasi-prestasi mereka ini luar biasa, terlebih yang dibawa adalah nama Indonesia." kata Christian Dicky selaku CEO Evolene.(RO/M-3)