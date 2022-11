Pelita Jaya Bakrie Jakarta Juarai IBL Indonesia Cup 2022

PELITA Jaya Bakrie Jakarta keluar sebagai juara IBL Indonesia Cup 2022. Bertarung sengit melawan Satria Muda Pertamina Jakarta, Andakara Prastawa dan kawan-kawan sukses memetik kemenangan 70-62 pada pertandingan yang berlangsung di GOR Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, Minggu (13/11).

Kemenangan Pelita Jaya di IBL Indonesia Cup 2022 tentu menjadi pembalasan terbaik untuk mereka. Pasalnya pada kompetisi IBL 2022 beberapa bulan lalu, Pelita Jaya harus puas keluar sebagai runner up setelah kalah dari Satria Muda 0-2 dalam sistem best of three.

Andakara tampil sebagai pahlawan untuk Pelita Jaya di pertandingan itu setelah pebasket berusia 30 tahun itu sukses mencetak 25 poin selama 34 menit melantai. Hasil itu membuat Andakara tercatat menyumbangkan rata-rata 16 poin untuk Pelita Jaya sepanjang perjalannnya di kompetisi ini.

Yesaya Alessandro juga tampil baik pada pertandingan ini. Dia menyumbangkan 13 poin untuk Pelita Jaya. Sedangkan Govinda Julian Saputra menambahkan 9 poin dan 5 rebound untuk kemenangan timnya.

Kemenangan ini tentu menjadi modal baik Pelita Jaya jelang kompetisi IBL musim 2023. Jika mereka dapat tampil konsisten hingga musim depan, bukan tidak mungkin Pelita Jaya dapat menyudahi puasa gelar juara IBL yang telah mereka alami sejak 2017.



Dalam pertandingan Satria Muda sejatinya sempat unggul pada kuarter pertama dengan kedudukan 17-14, dan masih unggul tipis 31-30 sebelum turun minum.

Sialnya performa Satria Muda mengalami penurunan di kuarter ketiga, Juara IBL 2022 itu mulai tertinggal 45-48. Di kuarter keempat, Pelita Jaya pun semakin mengganas, mereka berhasil menceploskan 22 poin dan menutup kemenangan dengan skor 70-62.

Melihat data statistik, Muhammad Sandy Ibrahim Aziz dan Juan Laurent Kokodiputra masing-masing menceploskan 12 poin untuk Satria Muda. Sementara Laurentius Steven Oei dan Avan Saputra menyumbangkan 8 poin.

Sementara itu di pertarungan lain, Prawira Harum Bandung keluar sebagai juara ketiga. Kepastian itu didapat setelah Prawira menang dari Dewa United Surabaya dengan kedudukan 71-69.

Abraham Damar Grahita mencetak 23 angka bagi Prawira. Fernando Manansang mengemas 12 angka dan Reza Guntara membuat 10 angka. Dari kubu 'Anak Dewa', Kevin Moses Poetiray mencatat 13 poin, Ferdian Dwi Purwoko menyumbang 12 angka, Jamarr Andre Johnson mengumpulkan 11 angka dan Xaverius menambah 10 poin. (OL-16)