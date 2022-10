Fight Night 63 Sajikan Duel Petarung Indonesia Kontra Tiongkok

ONE Pride MMA Fight Night 63 bertajuk 'Pride of Nation' akan disiarkan langsung di ANTV pada Sabtu (1/10) pukul 22.00 WIB. Ajang lanjutan dari One Pride MMA Fight Night 62 itu akan berlangsung di Stadion tennis Indoor, Gelora Bung Karno, Jakarta.

Pertandingan spesial disuguhkan pada FN 63, yaitu International Fight antara perwakilan dari Indonesia yaitu Angga 'The Hitman yang akan menghadapi perwakilan dari Tiongkok yaitu Xie Bin 'The Stalker dalam pertarungan kelas Featherweight.

“Dengan adanya One Pride MMA yang menambah variasi program di ANTV, kami juga ingin memberikan variasi di dalamnya salah satunya dengan menghadirkan International Fight. Kami yakin fighter Indonesia mampu bersaing dengan fighter luar negeri dan kami harap pertandingan ini menjadi salah satu match yang ditunggu serta dapat menghibur pemirsa setia One Pride”, ungkap Presiden Direktur ANTV Ahmad Zulfikar Said saat konferensi pers One Pride MMA Fight Night 63 dalam keterangan pers yang diterima pada Sabtu (1/10).

"Kami dari KOBI terus mendukung meningkatkan pengalaman dari atlet kita, hingga ujungnya membawa nama harum Indonesia di kancah internasional," jelas Ketua Umum KOBI Ardiansyah Bakrie yang hadir di acara tersebut bersama Kiki Zulkarnaen selaku Chief Program & Communication Officer ANTV dan Waketum KOBI Taufan E Nugroho.

Pertarungan spesial International Fight dalam kelas Featherweight (65,8 kg) akan dihadapi oleh Xie Bin yang mengikuti road to UFC namun harus menerima kekalahan atas Korea Selatan di tangan Lee Jeong Yeon. Kini, Xie bin siap menghadapi Angga sang petarung tangguh raja kelas ringan yang sudah memiliki sabuk abadi. Sejauh ini, Angga sudah mengoleksi 13 kali kemenangan dan 3 kalah dalam karier MMA profesionalnya, sementara itu, Xie Bin mencatat rekor 8 kali menang dan 4 kekalahan sepanjang karier MMA profesionalnya.

FN 63 juga menghadirkan pertandingan perebutan title kelas Bantam Weight antara “Super Mario” Mario Satya yang akan menghadapi Gugun Gusman “The Tiger”. Mario Satya yang memiliki pengalaman berkarier di profesional MMA lebih lama, telah mengukir 10 kemenangan dan 6 kalah. Mario menantang sang juara bertahan, Gugun Gusman yang telah mengukir 8 kemenangan dan 4 kali menderita kekalahan sepanjang karier MMA profesional di One Pride.

Seperti pada laga pertandingan sebelumnya, FN 63 juga kedatangan bintang tamu spesial yang akan menghibur penonton di lokasi maupun di rumah yaitu Citra Scholastika. ANTV juga mengadakan kegiatan off air berupa literasi media Kelas Keren One Pride MMA dengan tema sportainment production.

Sebanyak kurang lebih 200 mahasiswa dari Universitas Mercubuana Jakarta dan Universitas Komputer Indonesia Bandung mengunjungi lokasi One Pride MMA untuk menyaksikan secara langsung proses produksi dan juga mendapatkan ilmu dari praktisi televisi. (R-3)