Ginobili Jadi Nominasi untuk Masuk Basketball Hall of Fame

PERAIH empat gelar juara NBA dan medali emas Olimpiade Manu Ginobili merupakan salah satu pebasket yang untuk pertama kalinya meraih nominasi untuk masuk Basketball Hall of Fame seperti diumumkan Selasa (21/12).

Pebasket lain yang untuk pertama kalinya masuk nominasi untuk masuk Basketball Hall of Fame adalah mantan bintang Phoenix Suns Tom Chambers dan juara WNBA empat kali Lindsey Whalen.

Ginobili bermain untk Spurs antara 2002 dan 2018. Pemain Argentina itu mengantarkan Spurs menjadi juara NBA pada2003, 2005, 2007, dan 2014.

Mantan pemain berusia 44 tahun itu juga mengantarkan Argentina meraih medali emas Olimpiade Athena 2004 saat timnas Amerika Serikat (AS), yang bertabur bintang, hanya berhasil meraih medali perunggu.

Finalis nominasi untuk Basketball Hall of Fame akan diumumkan pada Februari saat perhelatan NBA All-Star di Cleveland, Ohio.

Mereka yang masuk ke Basketball Hall of Fame kemudian akan diumumkan di laga Final Four NCAA, pada April di New Orleans.

Upacara penetapan mereka yang masuk Basketball Hall of Fame akan digelar pada 9-10 September di Springfield, Massachusetts. (AFP/OL-1)