Xpora BNI Virtual Golf Tour 2021, Ajang Pegolf Pemula dari Berbagai Kota

PANDEMI Covid-19 yang telah mewabah lebih dari 1,5 tahun tidak menghambat para penggemar olahraga Golf untuk tetap berprestasi.

Untuk itulah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung kompetisi golf yang dilakukan secara online dengan nama Xpora Virtual Golf Tour by BNI yang dilaksanakan dari tanggal 13 Oktober hingga 29 November 2021.

Rangkaian acara yang mendukung kompetisi Xpora BNI Virtual Golf Tour 2021 kini mulai bergulir, yaitu diawali dengan Kick Off Sponsor Day & Pro-Am Games Fastest to the Hole.

Kedua perhelatan ini digelar pada Sabtu (30/10) di Damai Indah Golf - Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten.

Khusus pada pagelaran Pro-Am Games Fastest to the Hole ini diramaikan dengan kehadiran Farah Quinn (celebrity chef), Aqsa Sutan Aswar (atlet jetski), Aaliyah Massaid (penyanyi), dan media MainGolfYu.

Seluruh rangkaiannya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hadir juga Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI Bob Tyasika Ananta.

Popularitas olahraga golf, terutama di kalangan milenial, cenderung naik di saat banyak tempat olahraga lain ditutup selama pandemi Covid-19.

Hal tersebut karena golf merupakan olahraga yang memiliki tingkat risiko relatif rendah jika dibandingkan dengan jenis olahraga lain. Dalam olahraga golf tidak ada kontak fisik secara langsung dan dimainkan di tempat terbuka serta luas sehingga sirkulasi udara sangat baik.

Para peserta kompetisi virtual golf ini akan mengikuti babak kualifikasi yang dilakukan para komunitas pegolf amatir. Mereka juga meramaikan games fastest to the hole MURI - Amateur, lalu final tournament, dan ditutup dengan melakukan kegiatan charity.

Peserta komunitas yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini terdiri dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Medan dan Makassar.

Animo dan antusiasme yang tinggi dari berbagai komunitas golfer di beberapa wilayah Indonesia ini menjadi suatu nilai tambah bagi Golfetc dan Ananta Kreasi Indonesia sebagai penyelenggara turnamen.

Kolaborasi antara Golfetc dan Ananta Kreasi Indonesia dalam perhelatan ini untuk menggembangkan kemampuan para pegolf amatir dan melihat langsung potensi-potensi para pegolf tersebut.

Dalam babak kualifikasi, peserta akan melakukan lima kali permainan di lapangan golf yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara yang tersebar di tujuh kota.

Turnamen ini dilaksanakan dengan cara yang berbeda dari turnamen golf yang ada, bekerja sama dengan Ayogolf, panitia telah secara khusus menyiapkan aplikasi yang akan digunakan sebagai sarana dalam pelaksanaan turnamen ini di mana peserta akan memasukan e-scorecard melalui aplikasi tersebut.

"Penentuan peringkat peserta yang dapat lolos ke babak final akan diperhitungkan dari hasil score yang telah dicatatkan melalui aplikasi," ujar Koko Arto, selaku Pelaksana Virtual Golf Tour.

“Kegiatan Kick Off Sponsor Day & Pro-Am Games Fastest to the hole merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk secara langsung menyampaikan apreasiasi dan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung kegiatan ini," jelas Koko.

Bob Tyasika Ananta mengatakan, Xpora Virtual Golf Tour by BNI akan menjadi suatu kompetisi yang penting dalam memberikan kesempatan bagi pegolf muda mencatatkan prestasinya.

"Semangat Xpora sendiri sebagai sebuah platform dan program yang mendorong ekspor para pelaku usaha kecil dan menengah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sejalan dengan harapan para pegolf muda untuk berprestasi sejak dini. Di mana misi BNI Xpora sendiri adalah menjadikan ekspor lebih mudah," jelas Bob.

“Kompetisi ini dapat mewadahi antusiasme para golfer baik yang sudah rutin bermain maupun yang baru belajar golf dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman dalam dunia golf agar semakin terasah,” ujarnya. (RO/OL-09)