WNBA Umumkan 25 Pemain Terhebat Sepanjang Masa

WNBA merilis daftar The W25, yang berisi 25 pemain terhebat liga bola basket putri Amerika Serikat (AS) sepanjang masa sebagai bagian dari peringatan 25 tahun liga bola basket putri AS itu.

Sebanyak 25 pebasket dipilih dari 72 atlet atas sumbangsih mereka kepada liga dan komunitas. Para wartawan dan pionir bola basket putri adalah yang memilih ke-25 pebasket putri itu.

"Saya tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik dalam menghormati mereka yang bertanggung jawab atas dampak itu selain dengan memperkenalkan anggota grup bergengsi ini, The W25," kata komisioner WNBA Cathy Engelbert dalam sebuah pernyataan resmi.

Daftar tersebut mencakup 15 mantan pemain dan 10 pemain aktif.

Seimone Augustus, Swin Cash, Tamika Catchings, Cynthia Cooper, Yolanda Griffith, Becky Hammon, Lauren Jackson, Lisa Leslie, Maya Moore, Ticha Penicheiro, Cappie Pondexter, Katie Smith, Sheryl Swoopes, Tina Thompson, dan Lindsay Whalen adalah para mantan yang masuk daftar ini.

Sue Bird, Tina Charles, Elena Delle Donne, Sylvia Fowles, Brittney Griner, Angel McCoughtry, Nneka Ogwumike, Candace Parker, Breanna Stewart, dan Diana Taurasi adalah pemain yang saat ini masih aktif yang masuk daftar tersebut.

Mereka total memasukkan 138.000 poin, 50.000 rebound, dan 28.000 assist, selain menghasilkan 167 penampilan All-Star.

Anggota W25 juga telah memenangkan 23 dari 24 MVP yang diberikan oleh liga ini.

"Sungguh kehormatan besar bisa dimasukkan dalam daftar 25 pemain teratas sepanjang masa liga ini," kata Bird. "Saya bergairah menyaksikan apa yang bakal terjadi pada masa mendatang untuk liga ini." (Ant/OL-1)