Kevin Durant Bawa AS Rebut Emas Keempat Berturut-Turut Ajang Olimpiade

PEMAIN bintang Brooklyn Nets, Kevin Durant bawa tim Amerika Serikat (AS) memenangi laga final basket Olimpiade Tokyo 2020 melawan Prancis dengan skor akhir 87-82 di Saitama Super Arena, Tokyo, Jepang, Sabtu (7/8) pagi.

Kemenangan tim basket AS di Olimpiade Tokyo 2020 merupakan kemenangan keempat berturut-turut dalam edisi olimpiade.

Prancis gagal mengulangi kemenangan yang sama dalam pertandingan penyisihan grup A ketika melawan AS pada Minggu (25/7) lalu, dan ini juga merupakan misi balas dendam yang berakhir manis bagi AS.

Prancis hanya mendapat medali perak, sama seperti ketika medali terakhir di Olimpiade basket Australia 2000.

Prancis yang keluar sebagai status juara grup A, memulai pertandingan dengan berusaha menyamankan diri mencoba mengontrol tempo. Sementara AS sudah memperbesar jarak dengan 7-0 atas Prancis dari tembakan pembuka Devin Booker dan Damian Lillard.

Menambahkan tujuh poin di dua menit pertama pertandingan saat Kevin Durant mengambil alih permainan, Durant sudah mendominasi sebagian besar kuarter pertama. Sementara AS unggul 22-18.

Upaya keras yang dilakukan Prancis pada kuarter kedua, membuat mereka melakukan banyak pelanggaran sehingga AS memilki lebih banyak angka tercetak dari peluang lemparan bebas.

AS mencetak 10 dari 15 upaya lemparan bebas, kemudian Prancis berusaha memperkecil poin dengan enam tembakan dua angka. Prancis masih tertinggal 39-44 dengan AS.

Pemain Prancis, Rudy Gobert yang terus mencoba memasuki garis lawan pada babak kedua, terus dihentikan oleh Durant.

Durant berhasil menjadi pencetak angka terbanyak dalam pertandingan kali ini, dengan 29 poin dan enam assist.

Pemain bertahan Prancis, Evan Fournier yang menyumbang 16 poin bersama penyerang mereka, Guerschon Yabusele yang mencetak 13 poin terus dihentikan langkahnya oleh tekanan pemain AS, Jrue Holiday.

Kombinasi serangan balik dari penyerang AS, Devin Booker memberikan keunggulan bagi AS dengan tambahan 27 poin. AS semakin meninggalkan Prancis 71-63 hingga turun minum kuarter ketiga.

Prancis yang baru bisa mengejar ketertinggalan di kuarter keempat berkat lima tembakan lemparan bebas mereka masih belum mampu membuat keunggulan dan harus mengaku kalah dari tim raksasa AS. Skor akhir menjadi kemenangan untuk AS dengan 87-82.(OL-4)