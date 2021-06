Durant dan Harden akan Masuk Tim Olimpiade AS

DUO bintang Brooklyn Nets Kevin Durant dan James Harden berkomitmen untuk tampil membela tim bola basket Amerika Serikat (AS) dalam Olimpiade Tokyo.

Salah satu media, The Athletic, mengatakan kehadiran dua pemain tersebut akan semakin memperkuat tim AS dalam ajang olahraga bergengsi tersebut. Namun hingga kini tim basket AS yang dilatih oleh Gregg Popovich itu belum mengonfirmasi daftar 12 pemainnya.

Beberapa pemain yang disebut-sebut masuk dalam tim basket AS, di antaranya Bradley Beal (Washington Wizards), Jayson Tatum (Boston Celtics), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Devin Booker (Phoenix Suns), Bam Adebayo (Miami Heat) dan Draymond Green (Golden State Warriors).

Sementara itu, bintang Golden State Warriors Stephen Curry diperkirakan akan absen.

Media lainnya, ESPN, seperti dikutip Reuters, Selasa, mengatakan bintang Utah Jazz Donovan Mitchell juga menolak kesempatan untuk bersaing di Olimpiade Tokyo, alih-alih memilih menggunakan waktunya untuk rehabilitasi pascacedera pergelangan kaki kanan.

Durant termasuk pemain veteran karena ia sudah dua kali memperkuat tim basket AS, yang memenangi tiga medali emas Olimpiade terakhir. Durant dan Harden tampil di Olimpiade London pada 2012, dan Durant pernah menjadi headliner tim di Olimpiade Rio de Janeiro pada 2016.

Musim Nets berakhir pada Sabtu (19/6) malam lalu setelah ditaklukkan oleh Milwaukee Bucks di gim ketujuh semifinal Wilayah Timur. Harden tidak bisa bermain maksimal karena cedera hamstring dan harus segera melakukan pemulihan.

Selain Durant dan Harden, Green juga memiliki pengalaman di Olimpiade. Ia pernah bergabung dengan tim AS pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro. Namun rekan satu timnya di Golden State Warriors, Stephen Curry, tidak pernah bermain di Olimpiade.

Tim basket AS akan memulai kamp pelatihan pada 6 Juli di Las Vegas. Amerika Serikat dijadwalkan membuka pertandingan di Olimpiade Tokyo pada 25 Juli melawan Prancis.

Satu-satunya pemain di antara mereka yang dilaporkan masih bersaing di babak playoff adalah Booker, yang membawa tim Phoenix unggul 1-0 atas Los Angeles Clippers di gim pertama final Wilayah Barat.

Jika Suns memenangkan final konferensi wilayah dan maju ke final NBA, maka Booker kemungkinan akan melewatkan kamp pelatihan tersebut. (OL-8)