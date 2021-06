Max Verstappen Raih Start Terdepan di GP Prancis

PEMBALAP tim Red Bull Max Verstappen merebut pole position Grand Prix Prancis setelah tampil tercepat pada babak kualifikasi di Sirkuit Paul Ricard, Le Castellet, Sabtu.

Pemuncak klasemen sementara itu mencetak waktu satu menit 29,990 detik, mengalahkan seteru utama dari tim Mercedes Lewis Hamilton dengan margin 0,258 detik di P2. Rekan satu tim sang pebalap Britania, Valtteri Bottas akan start dari posisi ketiga,..

"Akhir pekan yang sangat positif, FP2 menjadi titik balik dan membuat hari ini semakin baik," kata Verstappen yang menjadi satu-satunya pebalap yang mencatatkan waktu di bawah satu menit 30 detik hari itu.

"Tentunya kami harus menyelesaikannya besok, mobil ini terasa bagus kemarin (di simulasi balapan) jadi saya menantikannya."

Kendati tampak kewalahan menemukan kecepatan di ketiga sesi latihan, Hamilton mencetak waktu terbaiknya pada akhir sesi kualifikasi untuk mengunci posisi baris terdepan di samping sang rival dari Belanda yang untuk kedua kalinya musim ini start dari pole.

"Akhir pekan yang sangat, sangat sulit. Secara mental, bukan fisik," kata Hamilton.

"Mencoba membuat mobil ini bekerja dengan baik, perubahan yang saya buat di mobil ini cukup memuaskan. Max melakukan tugas yang luar biasa hari ini, dia sangat cepat. Dia mendapat mesin baru akhir pekan ini jadi saya harus mengerahkan segalanya."

Pembalap kedua tim Red Bull Sergio Perez kalah dari Bottas dengan margin sepersepuluh detik dan akan start dari P4.

Carlos Sainz dengan brilian mengamankan P5 untuk Ferrari, di depan pebalap AlphaTauri Pierre Gasly dan rekan satu tim di Scuderia, Charles Leclerc.

Pembalap McLaren Lando Norris mengunci P8, mengalahkan pebalap tim Alpine Fernando Alonso, sementara Daniel Ricciardo melengkapi posisi start sepuluh besar di mobil McLaren kedua.

Untuk kedua kalinya musim ini, rookie tim AlphaTauri Yuki Tsunoda akan start dari paling belakang setelah mengalami kecelakaan di Q1 karena melibas kerb Tikungan 1 dan kehilangan kendali mobilnya hingga menabrak pagar pembatas.

Formula 1 memulai triple header pertamanya musim ini di Sirkuit Paul Ricard, yang batal menggelar Grand Prix Prancis tahun lalu karena pandemi dan tahun ini dimajukan satu pekan menyusul pembatalan Grand Prix Turki.

Sejak debut di kalender F1 pada 2018, sirkuit di Le Castellet itu jarang menyaksikan balapan dramatis di saat kedua balapan terakhir di sana dimenangi oleh Lewis Hamilton.

Sang pebalap Mercedes saat ini terpaut empat poin dari Verstappen yang memuncaki klasemen pebalap. Sementara Red Bull juga memimpin klasemen konstruktor dengan keunggulan 26 poin dari Silver Arrow berkat kemenangan Sergio Perez di Azerbaijan.

Hasil kualifikasi GP Prancis

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:29,990

2 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:30,248

3 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:30,376

4 Sergio Perez Red Bull Racing 1:30,445

5 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:30,840

6 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:30,868

7 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:30,987

8 Lando Norris McLaren F1 Team 1:31,252

9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:31,340

10 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:31,382

11 Esteban Ocon Alpine F1 Team

12 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen

14 George Russell Williams Racing

15 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team

16 Nicholas Latifi Williams Racing

17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen

18 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team

19 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team

20 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda

(Ant/OL-7)