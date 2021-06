Pelatih Knicks Thibodeau Dinobatkan Sebagai Coach of The Year

KETUA pelatih tim New York Knicks, Tom Thibodeau, dinobatkan sebagai pelatih terbaik tahun ini atau NBA Coach of The Year pada Senin (7/6) waktu setempat.

Penghargaan tersebut diraih setelah Thibodeau sukses membawa Knicks bisa kembali ke babak playoff untuk pertama kalinya sejak 2013.

Pelatih Suns Monty Williams berada di peringkat kedua di NBA Coach of the Year.

Williams tidak kecewa untuk berada di peringkat kedua, karena Thibodeau.

Keduanya sudah mengenal satu sama lain dan sempat bekerja bersama ketika mereka menjadi asisten pelatih bola basket AS.

"Luar biasa hebat melihat seseorang yang pernah bekerja bersama dengan saya dan berhasil memenangkan penghargaan seperti itu," kata Williams.

Thibodeau, yang ditunjuk sebagai pelatih Knicks Juli 2021 lalu, memantau secara langsung transformasi di musim peruntungan pertamanya sebagai pelatih.

Pelatih berusia 63 tahun itu membantu tim Knicks menyelesaikan pertandingan dengan skor 41-31.

Itu menandai musim kemenangan pertama Knicks sejak penampilan playoff terakhir mereka delapan tahun lalu.

Knicks kalah di babak pertama playoff Wilayah Timur tahun ini dari Atlanta Hawks.

Thibodeau, pemenang penghargaan pelatih terbaik pada 2010-2011 saat bersama Chicago Bulls, mengalahkan pelatih Phoenix Suns Monty Williams.

Itu adalah pemungutan suara terdekat sejak versi pemungutan suara ini diperkenalkan 19 tahun lalu.

Thibodeau menerima 43 suara berada di tempat pertama untuk mengumpulkan 351 total poin.

Sementara itu, Williams yang menempati di urutan kedua dalam jajak pendapat 340 poin setelah memperoleh 45 suara tempat pertama.

Williams baru saja melewatkan untuk menyelesaikan dua penghargaan setelah bulan lalu dinobatkan sebagai pelatih terbaik National Basketball Coaches Association tahun ini.

Pemungutan suara Coach of The Year dilakukan bersama panelis secara global yang terdiri dari 100 jurnalis dan penyiar olahraga.

Dengan rincian pengumpulan poin nantinya seperti berikut, pelatih mendapatkan lima poin untuk setiap suara tempat pertama, tiga poin untuk setiap suara tempat kedua dan satu poin untuk setiap suara tempat ketiga.

Quin Snyder dari Utah Jazz menempati urutan ketiga dalam pemungutan suara dengan memperoleh 161 poin sementara Doc Rivers dari Philadelphia 76ers berada di urutan keempat dengan 24 poin. (And/AFP/OL-09)