Young Pimpin Hawks Tekuk Sixers di Gim 1 Semifinal Wilayah Timur

TRAE Young mencetak 35 poin saat Atlanta Hawks meraih kemenangan 128-124 atas Philadelphia 76ers di laga pembuka Semifinal Wilayah Barat Playoff NBA, Senin (7/6) WIB.

Young, memiliki raihan rata-rata 29 poin per pertandingan di putaran pertama playoff, sempat membawa Hawks unggul 19 poin hingga laga menyisakan delapan menit sebelum Sixers bangkit dan berusaha mengejar.

Hawks kini unggul 1-0 dari seri best of seven dengan gim kedua akan kembali dimainkan di kandang Sixers, Rabu (9/6) WIB.

Pemenangan laga antara Hawks dan Sixers akan berhadapan dengan pemenang laga antara Milwaukee Bucks dan Brooklyn Nets.

Bogdan Bogdanovic dan John Collins masing-masing mencetak 21 poin untuk Hakws sementara Clint Capella menambahkan 10 poin dan 11 rebound.

Center Kamerun Joel Embiid menjadi starter untuk Sixers setelah absen di laga pamungkas putaran playoff NBA Sixers melawan Washington Wizards karena cedera lutut.

Embiid mencetak angka tertinggi dalam laga kali ini dengan 39 poin, sembilan rebound, dan empat assist, sementara Seth Curry menambahkan 21 poin, Tobias Harris mencetak 20 poin dan 10 rebound, sementara guard Ben Simmons melesakkan 17 poin dan 10 assist. (AFP/OL-1)