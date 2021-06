Suns Singkirkan LA Lakers dari Playoff dengan Kedudukan 4-2

GUARD Phoenix Suns Devin Booker tampil gemilang dalam seri keenam babak play-off NBA, di mana ia sukses mencetak double-double 47 poin, 11 rebound, membawa skudanya menghempaskan juara bertahan Los Angeles Lakers 113-100 di putaran pertama babak play-off, Jumat, (4/6).

Tampil impresif sejak kuarter pertama, kemenangan ini menjadi kemenangan pertama untuk Suns di putaran pertama play-off sejak 2010 lalu, di mana mereka sukses memenangkan pertandingan 4-2 dari seri best of seven atas Lakers.

Tak kalah ciamik, Jae Crowder mencetak 18 poin, 8 rebound sepanjang pertandingan, sementara Mikal Bridges menambahkan 10 poin, 6 rebound dalam 35 menit dirinya melantai.

"Ini adalah babak play-off yang sulit. Saat mereka (Lakers) memimpin 2-1, kami harus memperbaiki segalanya dan kami mencoba kembali dan berjuang," ucap Booker dikutip dari AFP, Jumat, (4/6).

"Kami tahu kami tidak akan mencapai tempat yang kami inginkan (gelar juara) bila kami tidak melalui mereka, dan hanya itulah satu-satunya cara," sambungnya.

Dalam pertandingan Bintang Lakers LeBron James mencetak 29 poin, 9 rebound, sedangkan guard Kentavious Caldwell-Pope menambahkan 19 poin untuk Lakers.

Sempat memimpin hingga akhir babak pertama di mana Suns unggul dengan skor 62-41, di kuarter ketiga Suns dikejutkan dengan kebangkitan Lakers yang mana tim asuhan Frank Vogel itu tancap gas mencetak 35 poin sepanjang kuarter ketiga untuk mempersempit ketertinggalan menjadi 76-89.

Tak ingin melihat kebangkitan Lakers lebih lanjut, Suns pun bermain dengan kuat di kuarter keempat melakoni pertandingan dengan sabar untuk menahan pergerakan Lakers, kedua tim pun berhasil bermain imbang hingga akhir kuarter keempat dengan masing-masing tim mencetak 24 poin.

Telah memimpin 13 poin pada kuarter ketiga, hasil imbang di kuarter keempat pun membawa Suns merebut kemenangan 113-100 mengakhiri penantian selama satu dekade untuk Suns melangkah lebih jauh di babak play-off NBA. (ESPN/OL-4)