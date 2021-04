Knicks dan Mavericks Raih Kemenangan Beruntun

TIM New York Knicks berhasil menaklukan Toronto Raptors 120-103 di Madison Square Garden, New York City, New York, Amerika Serikat, Sabtu (24/4) waktu setempat. Hasil itu menjadi pertandingan NBA kesembilan mereka secara beruntun.

RJ Barrett mencetak 20 dari 25 poinnya pada paruh kedua dan 12 rebound. Sementara Derrick Rose menyumbang 19 poin untuk Knicks, yang juga memenangkan pertandingan kandang ketujuh berturut-turut mereka.

Knicks meningkatkan rekor (menang-kalah) mereka menjadi 34-27 musim ini dan enam setengah gim di belakang tim yang berada di tempat pertama Brooklyn Nets di Wilayah Timur.

Knicks bertengger di peringkat empat klasemen sementara Wilayah Timur. Raptors sendiri masih tertahan di urutan ke-12 atau turun rekor menang-kalah menjadi 25-35.

Di pertandingan lainnya, Dallas Mavericks berhasil mengalahkan Los Angeles Lakers untuk kedua kalinya dalam pertemuan tiga hari terakhir. Dalam pertandingan Sabtu (24/4) waktu setpat, Mavericks menang 108-93 atas Lakers, di American Airlines Center.

Dengan dua kemenangan tersebut, Mavericks kini menempati posisi keenam di klasemen Wilayah Barat atau zona playoff. Mereka unggul satu kemenangan dari Portland Trail Blazers.

Luka Doncic mencetak 18 poin, 13 asis, dan 8 rebound, serta berhasil membawa Mavericks bangkit dari ketertinggalan 17 poin dari Lakers. Dwight Powell jadi faktor pembeda di laga ini.

Pemain yang menggantikan Kristaps Porzingis (cedera pergelangan kaki), mencetak 12 poin di kuarter keempat untuk membalikkan keadaan. Powell menyelesaikan laga dengan skor 25 poin dan 9 rebound. Dorian Finney-Smith mencetak 21 poin. (Mal/AFP/NBA/OL-09)