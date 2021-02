Penggemar Knicks Diizinkan Kembali ke Madison Square Garden

PENGGEMAR New York Knick akan diizinkan untuk kembali ke Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat, pada Selasa, (23/2). Saat Knick menjamu Golden State Warriors dalam lanjutan Liga NBA musim 2020/2021. Gubernur Negara Bagian New York Andrew Cuomo, mengumumkan pihaknya mengizinkan stadion dapat dibuka dengan kapasitas penonton 10 persen.

Akan menjadi salah satu dari 2000 pendukung Knicks di Stadion, penggemar berat Knicks Anthony Donahue mengaku senang dapat kembali melihat penampilan klub andalaanya setelah sekitar 352 hari penggemar tidak diizinkan masuk ke stadon imbas dari pandemi covid-19.

"The Garden adalah lebih dari sekadar arena, ini adalah kehidupan bagi banyak dari kita. Saya senang, saya cemas, saya gugup," ucap Donahue dilansir AFP, Selasa, (24/2).

"Ini akan menjadi malam yang penuh dengan banyak emosi, mingkin sedikit air mata, banyak kebahagiaan, banyak kegembiraan. Tapi aku tahu di sinilah aku harus berada," imbuhnya.

Selain Knicks, Brooklyn Nets yang menggelar pertandingan di Barclays Arena, New York, juga akan melakukan pertandingan di depan para penggemar mereka saat menghadapi Sacramento Kings, Selasa, (23/2). (AFP/OL-3)