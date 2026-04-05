Bupati Tanah Datar Lepas 75 Wali Nagari Ikuti Retreat di IPDN Sumbar

BUPATI Tanah Datar Eka Putre resmi melepas 75 Wali Nagari untuk mengikuti kegiatan retreat yang dilaksanakan pada 5-10 April 2026 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumatra Barat. Kegiatan pelepasan itu dilaksanakan dalam sebuah apel yang(MI/Yose Hendra)

BUPATI Tanah Datar resmi melepas 75 Wali Nagari untuk mengikuti kegiatan retreat yang dilaksanakan pada 5-10 April 2026 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumatra Barat. Kegiatan pelepasan itu dilaksanakan dalam sebuah apel yang digelar, Minggu (5/4).

Eka menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Berdasarkan laporan panitia, dari 75 peserta yang terdaftar, sebanyak 73 orang dipastikan berangkat, sementara dua orang lainnya berhalangan hadir karena sakit.

Bupati menjelaskan, kegiatan retreat ini merupakan program strategis yang dilaksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya telah diikuti oleh berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, hingga pejabat lainnya.

“Sekarang giliran kita di Kabupaten Tanah Datar melaksanakan retreat bagi Wali Nagari sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nagari,” ujarnya.

Disampaikan Bupati, bahwa pelaksanaan retreat ini seyogyanya dilaksanakan pada tahun 2025 kemarin, namun ditunda akibat bencana galodo yang melanda wilayah Tanah Datar.

Ia juga mengatakan, selama mengikuti retreat, para Wali Nagari nantinya akan mendapatkan berbagai materi penting dari sejumlah instansi, seperti Kejaksaan, Kepolisian, TNI AD, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Materi tersebut diharapkan menjadi bekal dalam menjalankan tugas, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan dan penggunaan anggaran nagari.

“Banyak program pemerintah pusat yang langsung bersentuhan dengan nagari. Melalui retreat ini, Wali Nagari dapat menyampaikan berbagai kendala di lapangan yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri,” jelasnya.

Bupati Eka menegaskan bahwa kegiatan ini dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga seluruh peserta diminta mengikuti kegiatan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada pihak IPDN yang telah memfasilitasi kegiatan, termasuk penjemputan peserta serta dukungan dari pengasuh dan praja IPDN. Apresiasi juga diberikan kepada berbagai pihak yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selanjutnya, Bupati Eka Putra berpesan agar seluruh peserta bisa menjaga nama baik Kabupaten Tanah Datar selama mengikuti retreat. Menurutnya, sikap dan perilaku yang baik akan mencerminkan kualitas kepemimpinan di daerah.

“Bapak Wali Nagari adalah representasi daerah. Jaga etika, disiplin, dan tunjukkan sikap terbaik selama berada di lingkungan IPDN,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menginstruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), untuk terus berkoordinasi dengan pihak penyelenggara agar kegiatan berjalan lancar dan kondusif.

Di akhir sambutannya, Bupati berharap seluruh peserta diberikan kesehatan dan mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik. (YH/E-4)