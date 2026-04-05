Kunjungan Wisman Melonjak, Bintan Resorts Siapkan Tambahan Kamar

KUNJUNGAN wisatawan mancanegara (wisman) ke kawasan Bintan mengalami lonjakan signifikan seiring pelaksanaan Bintan Regatta 2026. Peningkatan ini mendorong pengelola kawasan Bintan Resorts untuk menyiapkan penambahan jumlah kamar hotel guna mengantisipasi tingginya permintaan.

Chief Operating Officer (COO) Bintan Resorts, Abdul Wahab, mengatakan lonjakan kunjungan wisman menjadi sinyal positif bagi kebangkitan sektor pariwisata di kawasan tersebut.

“Kabar baik bagi pariwisata Bintan. Namun di sisi lain, kami juga harus mempersiapkan berbagai kebutuhan ke depan, termasuk penambahan kamar dan hotel,” katanya, Minggu (5/4).

Ia menjelaskan, saat ini hampir seluruh hotel di kawasan Bintan Resorts mengalami tingkat hunian tinggi, bahkan mendekati penuh selama berlangsungnya event internasional tersebut.

Lonjakan kunjungan terlihat dari banyaknya kapal yang bersandar di Pelabuhan Bandar Bintan Telani (BBT). Tercatat sedikitnya 12 kapal dengan jumlah penumpang lebih dari 250 orang per kapal tiba dalam waktu bersamaan.

Dalam satu hari, jumlah wisman diperkirakan mencapai sekitar 3.000 orang, belum termasuk kedatangan pada hari sebelumnya.

Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah wisatawan ke depan, pihak Bintan Resorts tengah mempercepat pembangunan sejumlah hotel baru di kawasan Lagoi.

“Beberapa hotel saat ini masih dalam proses pembangunan. Kami perkirakan hingga 2029 akan ada tambahan lebih dari 1.200 kamar,” jelas Abdul Wahab.

Sementara itu, salah satu peserta Bintan Regatta 2026, nahkoda kapal layar Dot Dot Dot, David Steel, mengaku antusias kembali mengunjungi Bintan. Ia menilai kawasan tersebut memiliki potensi wisata yang menarik untuk dieksplorasi lebih jauh.

“Saya pernah datang ke Bintan sebelumnya, tetapi belum banyak mengenal destinasinya. Kali ini saya ingin mengetahui lebih banyak,” katanya.

Momentum Bintan Regatta 2026 dinilai tidak hanya menarik minat wisatawan internasional, tetapi juga menjadi pendorong pemulihan sektor pariwisata di Kepulauan Riau, khususnya Bintan, sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia. (H-2)