Pertamina Patra Niaga Regional JBB Pastikan Penyaluran BBM di Kota Cilegon Terjaga

Kendaraan mengisi bahan bakar di SPBU Kota Cilegon, Banten.

PERTAMINA Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) terus memastikan kebutuhan energi masyarakat, khususnya bahan bakar minyak (BBM), tetap terpenuhi dengan optimal.

Dalam proses distribusi, Pertamina Patra Niaga secara intensif melakukan pemantauan lapangan dan koordinasi guna menjaga keandalan pasokan dengan melakukan monitoring pengiriman pada Jumat (3/4) untuk produk Pertalite dan Pertamax di beberapa SPBU yang ada di Kota Cilegon.

"Kami telah langsung menindaklanjuti pengiriman BBM Pertalite dan Pertamax untuk menambah stok di masyarakat dan pengiriman BBM ke beberapa SPBU di Kota Cilegon berjalan normal dengan percepatan waktu pengiriman," ungkap Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB Pertamina Patra Niaga, Susanto August Satria, Sabtu (4/4).

Baca juga : Pemkot Cilegon Bangun Budaya Pilah Sampah dari Rumah: Kisah dari RT 19 Bagendung

Menurut Satria secara umum kondisi stok BBM di wilayah Kota Cilegon dalam keadaan aman dan mencukupi. Pertamina Patra Niaga juga telah melakukan percepatan distribusi dan penjadwalan prioritas pengiriman ke SPBU yang mengalami serapan tinggi guna memastikan layanan kepada masyarakat tetap optimal.

“Pertamina Patra Niaga terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait dan menyiapkan langkah mitigasi, termasuk alih suplai serta percepatan distribusi, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.

Satria menyebut, Pertamina turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebih (panic buying), serta bijak dalam menggunakan energi dengan membeli sesuai kebutuhan karena pasokan BBM di wilayah Cilegon dan sekitarnya dalam kondisi aman dan terus didistribusikan secara optimal.

"Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) di nomor 135 atau [email protected]," sambungnya. (E-2)