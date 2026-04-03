Warga Balikpapan Dikagetkan Suara Dentuman Truk Tangki Oksigen Meledak

Truk berisi oksigen cair meledak di Balikpapan(MI/Ervan Masbanjar)

WARGA Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dikagetkan suara dentuman yang berasal dari ledakan truk tangki bermuatan oksigen cair (liquid oxygen). Truk tersebut milik perusahaan gas industri Samator saat terparkir di area workshop atau bengkel Hino Kilometer 24, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, Jumat (3/4) sekitar pukul 06.34–06.35 Wita.

Selain suara dentuman, warga merasakan getaran seperti gempa bumi di sekitar lokasi. Rahmat Rizal salah satu saksi mata yang juga petugas keamanan area bengkel, mengungkapkan sebelum terjadi ledakan dirinya sempat mematikan aliran listrik di sekitar lokasi.

“Sebelumnya saya sempat mematikan lampu, lalu kembali ke pos jaga. Tidak lama, sekitar pukul 06.35 Wita langsung terdengar ledakan keras, bangunan bergetar, dan asap putih mengepul,” tuturnya.

Menurut Rahmat, ledakan truk itu tergolong sangat kuat sehingga menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan bengkel.

“Ledakannya sangat luar biasa, keras sekali. Atap hampir semuanya rusak, material sampai beterbangan,” katanya.

Ia menambahkan, truk tangki tersebut sudah berada di lokasi bengkel selama kurang lebih satu minggu untuk menjalani proses perbaikan. Saat kejadian, tidak ada aktivitas pekerja karena bertepatan dengan hari libur.

“Karena hari ini tanggal merah jadi tidak ada yang bekerja di workshop itu,” jelasnya.

Usai terjadinya ledakan, dirinya segera melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat, kemudian diteruskan ke aparat keamanan, termasuk Bhabinkamtibmas. Dirinya juga melaporkan insiden tersebut kepada pimpinan tempatnya bekerja.

Pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian dengan memasang garis polisi guna mencegah potensi bahaya lanjutan. Area tempat kejadian perkara (TKP) juga disterilkan untuk kepentingan penyelidikan.

Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerrold HY Kumontoy melalui Kapolsek Balikpapan Utara, Kompol M. Rezsa membenarkan, ledakan berasal dari kendaraan truk tangki bermuatan oksigen cair milik Samator yang sedang berada di bengkel Hino milik PT Kumala Motor Sejahtera.

“Kejadian terjadi sekitar pukul 06.34 Wita,” ujar Rezsa.

Sedang penyebab pasti ledakan, lanjutnya, masih dalam proses penyelidikan oleh pihaknya. Sejumlah langkah awal telah dilakukan, termasuk Tindakan Pertama TKP (TPTKP) dan pengamanan lokasi.

“Kami telah melaksanakan TPTKP dan mengamankan area bengkel. Saat ini lokasi masih kami sterilkan karena perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Tim Inafis Polresta Balikpapan juga telah dikerahkan ke lokasi guna olah TKP dan mengumpulkan barang bukti sesuai prosedur operasional standar (SOP),” tukasnya. (H-4)