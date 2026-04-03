Gagal Terbang, Puluhan Penumpang Super Air Jet Laporkan Maskapai ke Polda Babel

Perwakilan Puluhan Wali Santri datang ke Polda Babel untuk melaporkan Maskapai Penerbangan Super Air Jet, pascagagal terbang.(MI/Rendy)

PULUHAN penumpang melaporkan maskapai penerbangan Super Air Jet ke Kepolisian Daerah (Polda) Bangka Belitung (Babel) pascagagal terbang pada Kamis lalu. Laporan ini diajukan atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen.

Kabid Humas Polda Babel, Kombes Agus Sugiyarso, membenarkan adanya laporan tersebut.

"Ya benar. Laporan itu sudah ditangani oleh penyidik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung. Saat ini sudah disusun rencana untuk penyelidikan awal," kata Agus, Jumat (3/4).

Penyidik Meminta Keterangan Pelapor

Agus menyebutkan, penyidik Subdit I Indagsi telah memintai keterangan dari pihak pelapor. Dalam waktu dekat, pihak maskapai dan pihak terkait lainnya juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Pelapor sudah kita mintai keterangan. Langkah selanjutnya nanti penyidik akan memanggil pihak dari maskapai bersangkutan (Super Air Jet) untuk dimintai keterangan juga terkait hal ini," sebutnya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

"Kami juga memahami situasi yang dialami para penumpang saat ini. Oleh karena itu, kita berkomitmen untuk mengawal semua proses yang sudah berjalan ini hingga tuntas," ujarnya.

Kronologi Gagal Terbang

Polda Bangka Belitung menerima laporan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang diajukan oleh salah seorang wali penumpang. Peristiwa bermula saat 72 penumpang rombongan, yang sudah memiliki boarding pass, berada di dalam gate keberangkatan.

Saat antrean masuk ke pesawat, sebanyak 29 penumpang dari 72 penumpang rombongan santri diberhentikan staf maskapai dengan alasan close gate, meskipun seluruh rombongan berada dalam satu antrian panjang.

Atas kejadian tersebut, perwakilan wali santri akhirnya mendatangi Polda Babel dan melaporkan peristiwa ini. (RF/I-1)