The Sunan Hotel Solo Gelar Halal Bihalal Together in Harmony

KELUARGA Besar The Sunan Hotel Solo menggelar acara halal bihalal bersama seluruh karyawan pada Selasa, 31 Maret 2026, dalam tema Together in Harmony bertempat di Wiryowidagdo Ballroom The Sunan Hotel Solo.

Acara halal bihalal merupakan agenda tahunan yang dihadiri oleh seluruh karyawan, jajaran direksi, serta tokoh masyarakat setempat. Acara yang bertujuan membangun silaturahmi dan merekatkan kekerabatan ini sekaligus dijadikan momentum untuk bermaaf-maafan di antara karyawan dan keluarga beserta manajemen.

Halal bihalal dimulai pukul 10.00 WIB diawali dengan sambutan oleh Anindyo Haskoro Suhardono selaku Direktur Utama PT Grahamulya Wirastama (Owning Company The Sunan Hotel Solo). Dilanjutkan dengan pembacaan ikrar halal bihalal, tausiyah, dan doa oleh Mustain Ahmad (Kabiro Umum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said).

Baca juga : Dekorasi Bedug Ramadhan Ramaikan The Sunan Hotel Solo

Setelah itu, acara inti halal bihalal yaitu seluruh karyawan saling berjabat tangan untuk saling memaafkan. Acara selanjutnya menikmati jamuan makan siang yang disajikan secara prasmanan diselingi gim dan doorprize serta live music by XFree Accoustic. Keseluruhan acara dipandu oleh MC Nico Chandra.

General Manager The Sunan Hotel Retno Wulandari menyampaikan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta membangun kembali semangat kerja yang harmonis di lingkungan hotel.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh karyawan dapat kembali dengan semangat baru, mempererat hubungan kerja, serta terus menjaga kekompakan dalam memberikan pelayanan yang prima," ujarnya. (RO/I-2)