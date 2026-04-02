Ribuan Peziarah Padati Larantuka, Kapolda NTT Pastikan Pengamanan Maksimal

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
RIBUAN peziarah dari berbagai daerah memadati Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka mengikuti rangkaian prosesi Semana Santa 2026.
Untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan lancar, Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko Kapolda bersama Kapolres Flores Timur AKBP Adhitya Octorio Putra dan Pejabat Utama Polda NTT meninjau pengamanan di Kapela Tuan Ma, Kamis (2/4).
Kehadirannya di lokasi menjadi bentuk komitmen aparat kepolisian dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh umat yang mengikuti prosesi keagamaan tahunan tersebut.
Kapolda mengecek sejumlah titik pengamanan, mulai dari jalur masuk peziarah, pos pelayanan, hingga kesiapan personel yang berjaga di sekitar Kapela Tuan Ma. Ia juga berdialog dengan petugas di lapangan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel serta sarana pendukung dalam mengamankan salah satu rangkaian penting Semana Santa di Larantuka.
“Kapolda NTT ingin memastikan seluruh personel benar-benar hadir memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya para peziarah yang mengikuti prosesi di Kapela Tuan Ma,” ujarnya.
Menurutnya, pengamanan tidak hanya difokuskan pada kelancaran jalannya prosesi, tetapi juga mencakup pelayanan kepada masyarakat, pengaturan arus lalu lintas, serta antisipasi potensi gangguan kamtibmas di sekitar lokasi.
“Seluruh personel diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis dan penuh kasih, sejalan dengan semangat Polda NTT Penuh Kasih,” tambahnya.
Dengan membludaknya jumlah peziarah, aparat kepolisian bersama Polres Flores Timur menempatkan personel di sejumlah titik strategis guna memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan tertib tanpa hambatan berarti.
Di akhir peninjauan, Kapolda mengingatkan seluruh personel agar tetap siaga, menjaga kesehatan, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif selama rangkaian prosesi berlangsung.
Di sela-sela pemantauan pengamanan, Kapolda NTT juga meninjau langsung posko kesehatan yang disiapkan bagi para peziarah di Kota Larantuka.
Kapolda memastikan layanan kesehatan berjalan optimal di tengah membludaknya jumlah umat yang mengikuti rangkaian Semana Santa. Ia mengecek kesiapan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, ambulans, ruang istirahat, hingga fasilitas penanganan darurat di posko kesehatan.
Sejumlah posko yang ditinjau berada di sekitar kawasan Gereja Katedral Reinha Rosari Larantuka serta jalur utama prosesi menuju Kapela Tuan Ma, yang menjadi titik konsentrasi peziarah.
Menurut Kombes Henry Novika Chandra mengatakan, keberadaan posko kesehatan sangat krusial mengingat rangkaian prosesi berlangsung cukup panjang dan melibatkan ribuan orang, termasuk lanjut usia serta peziarah dari luar daerah.
Selain meninjau fasilitas, Kapolda juga berdialog dengan tenaga medis dan personel yang berjaga. Ia mengingatkan agar seluruh petugas tetap siaga, ramah, dan responsif dalam menangani setiap kebutuhan masyarakat.
“Pengamanan Semana Santa bukan hanya soal keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat merasa nyaman, aman, dan terlayani selama mengikuti ibadah,” sebutnya. (H-2)
