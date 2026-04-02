Polres Penajam Paser Utara Tegaskan Rekrutmen Polri 2026 Bersih dari KKN

Ilustrasi(Dok Polres PPU)

SEBAGAI bentuk Komitmen kuat Polri dalam mewujudkan rekrutmen yang bersih dan berintegritas maka kembali ditegaskan melalui kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Taruna/I, Bintara, dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026 yang digelar Polres Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (31/2/2026) kemarin.

“Momentum ini menjadi penegasan bahwa seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri tidak memberi ruang sedikit pun bagi praktik kecurangan,” tegas Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara, melalui Wakapolres PPU, Kompol Awan Kurnianto Rabu (1/3/2026) penandatanganan pakta integritas tersebut.

Wakapolres menekankan bahwa pakta integritas bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan sumpah moral yang mengikat seluruh pihak baik panitia, peserta, hingga orang tua guna menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas.

“Ini adalah garis tegas. Rekrutmen Polri harus berjalan dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis atau disingkat BETAH. Tidak ada kompromi terhadap praktik percaloan, titipan, atau bentuk kecurangan lainnya,” tegasnya.

Lebih jauh, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan seseorang menjadi anggota Polri harus murni ditentukan oleh kemampuan dan kualitas diri, bukan karena intervensi pihak tertentu.

Menurutnya, kepercayaan publik, adalah hal utama yang harus dijaga sejak proses rekrutmen. (H-2)