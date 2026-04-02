Pertamina Tanggung Penuh Biaya Korban dan Kerusakan akibat Ledakan SPBE Cimuning

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan akan bertanggung jawab penuh atas dampak ledakan dan kebakaran di area SPBE Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional JBB, Susanto August Satria, menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Ia menjelaskan SPBE yang mengalami ledakan merupakan milik swasta yang menjadi mitra Pertamina.

“Kami memohon maaf atas insiden yang terjadi. Fokus kami saat ini adalah penanganan korban serta memastikan dampak tidak meluas,” ujarnya, Kamis.

Pertamina memastikan seluruh korban luka akibat kejadian tersebut akan mendapatkan penanganan medis secara optimal dengan biaya yang ditanggung perusahaan.

“Untuk korban terdampak, kami pastikan mendapatkan perawatan medis terbaik,” kata Susanto.

Selain itu, Pertamina juga menyatakan siap bertanggung jawab atas kerusakan rumah warga di sekitar lokasi. Namun, proses perbaikan akan dilakukan setelah pendataan bersama pemerintah setempat.

“Kami akan berkoordinasi dengan RT, RW, dan pihak kelurahan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan sebelum proses renovasi dilakukan,” jelasnya.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kusumo Wahyu Bintoro, mengungkapkan hingga saat ini terdapat 12 korban luka bakar akibat insiden tersebut. Para korban terdiri dari warga sekitar dan karyawan SPBE, dengan tingkat luka bakar cukup serius mencapai 60–70 persen, dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit.

“Sementara ini tercatat 12 korban, tersebar di beberapa rumah sakit,” ujarnya.

Terkait penyebab pasti ledakan dan kebakaran, Pertamina belum dapat memberikan keterangan final. Proses penyelidikan masih dilakukan oleh kepolisian dengan mengumpulkan keterangan dari saksi dan warga sekitar.

“Untuk kronologi kejadian masih dalam pendalaman, kami menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang,” kata Susanto.

Insiden kebakaran di SPBE Cimuning terjadi pada Rabu (1/4) sekitar pukul 21.30 WIB dan berhasil dipadamkan pada dini hari setelah petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku mengendalikan api. Pihak berwenang saat ini masih terus melakukan pendataan kerugian serta memastikan kondisi para korban tetap terpantau. (Ant/E-3)