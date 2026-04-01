Perkuat Sinergi Perlindungan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Audensi dengan Bupati Klaten

BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan audiensi dengan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.(MI/Djoko Sardjono)

DALAM upaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan audiensi dengan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Kegiatan audensi ini guna mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten.

Audiensi BPJS Ketenagakerjaan dengan Bupati Klaten berlangsung di Rumah Dinas Bupati, Jumat (27/3). Selain sebagai ajang silaturahmi dan koordinasi, kegiatan audensi ini dirangkai dengan penyerahan santunan kematian secara simbolis kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyambut baik audiensi BPJS Ketenagakerjaan, sebagai upaya memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam perlindungan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Klaten.

"Kami mendukung penuh langkah BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja, termasuk di sektor informal. Sinergi ini penting agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan santunan kepada ahli waris almarhum Suwardi, perangkat Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk, Klaten, yang menerima manfaat Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp42 juta, serta beasiswa untuk dua orang anak dengan total maksimal Rp121 juta.

Selain itu, santunan juga diberikan kepada ahli waris almarhum Beni Untoro, seorang pekerja penambang pasir yang mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meninggal dunia, serta beasiswa untuk dua orang anak dengan total maksimal Rp150 juta.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Hesny Pita, menyampaikan bahwa kegiatan audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Klaten dalam memberikan perlindungan kepada pekerja.

“Melalui audiensi ini, kami berharap dapat mempererat koordinasi, serta mendorong peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja di sektor formal maupun informal di Kabupaten Klaten," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Klaten yang diwakili Kepala Bidang Kepesertaan, Kuntadi Adi Setyawan, mengatakan penyerahan santunan jaminan sosial ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja dan keluarganya.

"Manfaat yang diberikan tidak hanya santunan tunai, tetapi juga beasiswa bagi anak peserta hingga perguruan tinggi. Ini menjadi bentuk komitmen kami dalam memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak peserta yang mengalami risiko kerja," jelasnya.

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi tenaga kerja melalui berbagai program jaminan sosial. Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja.

“Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mendukung kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” pungkasnya.

Dalam kegiatan audensi tersebut, turut hadir Bagus Tejo Harmoko, Wakil Kepala Wilayah Kepesertaan Kanwil Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. (E-2)