Penentuan Lokasi Sekolah Rakyat di Tasikmalaya Tunggu Keputusan Wali Kota

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd Diky Candranegara.(MI/Kristiadi)

PEMERINTAH Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, masih mematangkan penentuan lokasi pembangunan Gedung Sekolah Rakyat (SR). Sejumlah titik di Kecamatan Bungursari, Tamansari, Mangkubumi, Kawalu, dan Purbaratu telah disurvei, namun keputusan akhir masih menunggu penetapan Wali Kota Tasikmalaya.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd Diky Candranegara, mengatakan tim dari Dinas Sosial, BPBD, dan instansi terkait telah melakukan peninjauan ke beberapa lokasi yang dinilai potensial. Hasil survei tersebut telah dilaporkan kepada pimpinan daerah.

“Kami sudah menyampaikan kepada Wali Kota Tasikmalaya berkaitan dengan lokasi pembangunan Gedung Sekolah Rakyat yang diproyeksikan dan sekarang tinggal menunggu penetapan lokasi. Karena, untuk lokasi setelah ditetapkan nantinya segera mengusulkan ke Kementerian Sosial,” ujar Diky, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah menargetkan rekomendasi lokasi dapat segera difinalisasi dan ditandatangani agar proses pengajuan ke Kementerian Sosial bisa dipercepat. Salah satu pertimbangan utama dalam penentuan lokasi adalah kondisi lahan yang relatif rata guna menekan biaya pematangan tanah.

“Kementerian Sosial menyiapkan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat dengan syarat pemerintah daerah harus menyediakan lahan seluas 6,4 hingga 7,5 hektare,” katanya.

Menurut Diky, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu sekaligus membuka peluang kerja bagi tenaga pendidik di daerah.

Selain itu, program tersebut juga dinilai berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Namun, ia menegaskan bahwa penentuan lahan menjadi syarat utama sebelum pengajuan ke pemerintah pusat dapat dilakukan. “Penentuan lokasi pembangunan Gedung Sekolah Rakyat yang diproyeksikan di wilayah Kecamatan Bungursari, Tamansari, Mangkubumi, Kawalu, dan Purbaratu sekarang tinggal menunggu keputusan Wali Kota Tasikmalaya. Karena, kami tidak memiliki kebijakan dan keputusan itu berada pada pimpinan daerah,” ujarnya.

Pemerintah Kota Tasikmalaya berharap keputusan lokasi dapat segera ditetapkan agar proses pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan. (E-2)