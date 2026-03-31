BI Tegal Edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah bagi Anak-anak Terdampak Tanah Bergerak

Kepala KPwBI Tegal, Bimala (baju batik berkerudung) menyerahkan bantuan berupa tas kepada siswa SDN Padasari 1.(MI/Supardji Rasban)

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Tegal, Jawa Tengah, terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Tidak hanya melalui bantuan kemanusiaan, juga menghadirkan kegiatan edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah.

Sebanyak 223 siswa-siswi kelas 1 sampai 6 SDN Padasari 1, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, diedukasi tentang Cinta, Bangga, Paham Rupiah, di desa setempat, pada Selasa (31/3). Tidak hanya itu, mereka juga mendapat tas serta peralatan sekolah.

Pascabencana, anak-anak menjadi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, tidak hanya dari sisi kebutuhan fisik, tetapi juga pemulihan psikologis. Edukasi dirancang dengan konsep bermain sambil belajar, agar dapat mendorong kembali kepercayaan diri dan optimisme anak-anak pasca bencana.

Kepala KpwBI Tegal, Bimala, menuturkan sebelumnya, sebagai bentuk respons cepat tanggap peristiwa bencana tanah bergerak, pihaknya telah menyalurkan bantuan paket sembako melalui Forum Koordinasi Relawan Penanggulangan Bencana (FKRPB) Kabupaten Tegal pada tanggal 28 Februari dan 7 Maret 2026. Sebagian bantuan tersebut juga disalurkan kepada korban bencana di wilayah Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu untuk kebutuhan di pokso pengungsian.

“Selain bantuan kebutuhan pokok, kami juga memberikan dukungan terhadap fasilitas pengungsian yang telah diserahkan kepada FKRPB Kabupaten Tegal dan disaksikan oleh BPBD Kabupaten Tegal. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki alas tenda eksisting, menyediakan ruang ibadah komunal, serta mendukung pembangunan tenda pengungsian baru,” ujar Bimala.

BANTUAN PERALATAN SEKOLAH

Bimala menyebut dalam rangka mendukung keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak terdampak, Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) juga telah menyalurkan bantuan peralatan sekolah kepada 56 siswa SDN Padasari 2 dan 10 tenaga pendidik pada 13 Maret 2026.

“Selanjutnya pada 31 Maret 2026, KPwBI Tegal kembali menyalurkan bantuan berupa peralatan sekolah kepada 223 siswa SDN Padasari 1 yang terdampak bencana. Sebagian dana yang telah disalurkan merupakan hasil penggalangan dana masyarakat oleh BI bersama dengan IPEBI dalam kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026 lalu,” terang Bimala.

Menurut Bimala, tidak hanya bantuan material, kegiatan tersebut dirangkai dengan program edukasi yang menyenangkan, seperti pengenalan Rupiah serta cerita interaktif yang mengajarkan nilai-nilai cinta, bangga, dan paham Rupiah sejak dini.

“Melalui pendekatan ini, anak-anak tidak hanya belajar mengenal uang Rupiah dan cara menggunakannya secara bijak, tetapi juga diajak membangun kembali rasa aman, kebersamaan, dan harapan. Edukasi yang yang dikemas secara menyenangkan ini menjadi bagian dari upaya mendukung pemulihan psikologis anak agar dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat,” jelas Bimala.

Ia menambahkan jika BI sebagai otoritas moneter memiliki mandat untuk menjaga kestabilan nilai Rupiah. Namun demikian, dalam situasi bencana, Bank Indonesia juga berperan aktif dalam mendukung ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, termasuk dalam kondisi kedaruratan bencana melalui edukasi yang membangun optimisme generasi muda.

“Rangkaian bantuan dan kegiatan edukatif ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak, mempercepat pemulihan kondisi sosial-ekonomi, serta memastikan keberlanjutan aktivitas pendidikan sekaligus menanamkan nilai positif tentang Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa bagi generasi muda di wilayah terdampak,” pungkaasnya. (E-2)