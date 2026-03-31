Liburan Lengkap Dalam Raya City Escape Pengalaman Menginap Lebih Lama di De Braga by ARTOTEL

De Braga by ARTOTEL menghadirkan pengalaman menginap istimewa melalui program terbaru bertajuk Raya City Escape.(Dok de Braga by ARTOTEL)

DI tengah semarak budaya dan sejarah Jalan Braga, de Braga by ARTOTEL menghadirkan pengalaman menginap istimewa melalui program terbaru bertajuk Raya City Escape. Konsep staycation ini dirancang untuk memberikan lebih dari sekadar tempat beristirahat, melainkan perjalanan menyeluruh menikmati rasa, suasana, dan karakter Kota Bandung yang autentik.

Melalui penawaran 3 days 2 nights stay dengan harga mulai dari Rp2 jutaan, para tamu diajak untuk menikmati waktu lebih lama dalam suasana yang santai dan penuh eksplorasi. Paket ini dilengkapi dengan sarapan lengkap setiap hari serta voucer potongan harga F&B untuk pengalaman makan siang dan makan malam yang menghadirkan sajian khas dengan sentuhan modern.

Menginap di de Braga by ARTOTEL berarti menikmati kamar-kamar estetik dengan pemandangan langsung ke Jalan Braga yang ikonik. Perpaduan nuansa heritage dengan kenyamanan modern menciptakan atmosfer yang hangat dan berkarakter.

Beragam fasilitas turut melengkapi pengalaman, mulai dari kolam renang air hangat yang ramah untuk anak-anak sekaligus mendukung relaksasi tubuh, hingga fasilitas sepeda gratis yang memungkinkan tamu menjelajahi sudut-sudut artistik kota dengan cara yang lebih dekat dan personal.

Sebagai bagian dari pengalaman Raya City Escape, tamu juga akan mendapatkan akses ke program Braga City Tour dengan tiket gratis Bandros (Bandung Tour on Bus) yang mengajak menjelajahi berbagai titik heritage penuh sejarah di Kota Bandung. Tidak hanya itu, pengalaman berlanjut ke suasana alam pegunungan melalui akses gratis ke kawasan The Lodge Maribaya di Lembang menghadirkan keseimbangan sempurna antara hiruk-pikuk kota dan ketenangan alam.

Untuk menunjang kenyamanan selama menginap lebih lama, de Braga by ARTOTEL memberikan pula berbagai kemudahan tambahan seperti layanan room service 24 jam serta penawaran harga khusus untuk layanan laundry, sehingga tamu dapat menikmati liburan tanpa harus khawatir dengan kebutuhan sehari-hari. Saat malam tiba, kawasan Braga yang bertransformasi menjadi Braga city lights yang temaram menghadirkan suasana kota yang hangat dan penuh karakter, dengan alunan musik dari musisi jalanan, tawa para pengunjung, serta deretan bangunan heritage yang membingkai kawasan ini menciptakan pengalaman malam yang hidup dan autentik.

Di momen tersebut, de Braga by ARTOTEL menghadirkan pengalaman bersantai melalui B10 City Terrace Bar yang berada tepat di area lobi hotel sebagai spot ikonik yang menjadi titik temu para tamu dan pengunjung. Tamu dapat menikmati berbagai menu lezat yang dipadukan dengan pilihan minuman yang diracik untuk menghangatkan suasana dan menghidupkan malam, menjadikan keseluruhan pengalaman terasa lebih lengkap, nyaman, dan berkesan.

"Melalui Raya City Escape, kami ingin menghadirkan pengalaman menginap yang lebih menyeluruh, bukan hanya dari sisi kenyamanan, tetapi juga bagaimana tamu dapat benar-benar menikmati ritme kota, budaya, hingga keindahan alam sekitarnya. Kami percaya, semakin lama tamu tinggal, semakin dalam pengalaman yang bisa mereka rasakan, dan itulah yang ingin kami hadirkan di de Braga by ARTOTEL," papar General Manager de Braga by ARTOTEL, Tri Wenda Agus Setyabudi.

Sebagai destinasi lifestyle hotel di jantung Kota Bandung, de Braga by ARTOTEL mengundang para tamu untuk menikmati momen liburan yang lebih panjang, lebih santai, dan lebih bermakna. Raya City Escape bukan sekadar penawaran menginap, melainkan undangan untuk merasakan Bandung secara utuh dari hiruk-pikuk heritage Braga hingga sejuknya pegunungan Lembang.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan hubungi Hotel Reservation +62 813-2143-5943. (RO/I-2)