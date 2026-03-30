Gubernur KDM Larang Kontraktor Bermasalah Ikut Tender di Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.(ANTARA/Pemprov Jabar)

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kontraktor atau pemenang tender yang pada tahun-tahun sebelumnya bekerja dengan kualitas buruk tidak boleh diberikan kesempatan lagi.

“Orang-orang yang pekerjaannya tidak baik, tidak berkualitas, jangan dikasih kesempatan lagi. Berilah kesempatan pada yang punya kualitas, tepat waktu, dan bertanggung jawab,” tegas KDM dalam keterangan, Senin (30/3/2026).

Menurut dia, Provinsi Jawa Barat sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pada 2026 ini. Tidak hanya fungsional, tapi juga infrastruktur yang memiliki nilai estetika dan berkualitas.

Dia meminta adanya koordinasi antar-dinas, seperti Dinas PU dan Dinas Perhubungan, untuk mengatur penempatan Penerangan Jalan Umum (PJU) agar merata dan tidak menumpuk di titik tertentu.

"Dalam pembangunan infrastruktur harus ada karakter Jawa Barat yang terlihat kuat melalui fasilitas publik yang estetik. Pembangunan trotoar harus berkualitas dengan material asli pabrikan, lengkap dengan kursi taman dan shelter Pangiuhan," jelasnya.

Di depan sekolah di jalan provinsi perlu dibuatkan trotoar yang bagus. Ada kursinya untuk anak-anak sekolah duduk.

KDM bertekad untuk membongkar bangunan di pinggir jalan yang menghalangi pemandangan alam seperti laut, hutan, atau sungai secara bertahap. Tujuannya agar rakyat bisa menikmati keindahan alam Jawa Barat secara gratis tanpa harus membayar ke pihak swasta.

Untuk mengatasi masalah klasik infrastruktur, seperti lampu jalan yang sering mati, KDM mengusulkan pembentukan pos layanan terpadu yang dilengkapi monitor besar untuk memantau kondisi aset provinsi secara real-time.

Pos tersebut nantinya akan diisi oleh personel gabungan dari Dinas PU, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP, serta didukung dengan unit reaksi cepat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran untuk patroli harian terhadap sampah, pohon tumbang, hingga pedagang kaki lima yang tidak tertata. (SG/I-1)