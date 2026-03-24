H + 3 Idul Fitri, Warga Pematangsiantar Keluhkan Air Bersih

Kantor PDAM Tirtanauli Pematang Siantar(MI/Apul Iskandar)

MENYAMBUT Hari Raya Idul Fitri 1447 H, pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Pematangsiantar sangat mengecewakan masyarakat. Warga mengeluhkan kebutuhan air bersih dan terganggu di saat masyarakat sedang menikmati masa libur panjang Idul Fitri 1447 H.

Berdasarkan informasi yang dihimpun sejak pukul 06.30 WIB - pukul 11.00 WIB, Selasa (24/3) kebutuhan akan air bersih bagi warga sekitar Jl Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terganggu dan tidak dapat menikmati kebutuhan air bersih.

Salah seorang warga yang tinggal di sekitar Jl Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara, Sulastiati mengungkapkan kekecewaannya atas pelayanan PDAM Tirtauli di saat masyarakat sedang menikmati suasana Idul Fitri tidak dapat menikmati kebutuhan air bersih di rumahnya.

"Sangat disayangkan pelayanan PDAM di hari ketiga libur lebaran ini. Air bersih tidak bisa kami nikmati sejak pagi hari di saat kami sangat butuh air bersih untuk memasak serta untuk mandi buat keluarga," kata Sulastiati kepada Media Indonesia, Selasa (24/3).

Untuk mensiasatinya dia pun sementara membeli bahan makanan jadi ke warung sekitar rumahnya agar keluarga besarnya dapat menikmati makanan sarapan pagi.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Direktur Utama PDAM Tirtauli Arianto memohon kesabaran setiap pelanggan dan dia memastikan akan segera menindaklanjuti keluhan setiap pelanggan.

Dia mengungkapkan putusnya air bersih ke rumah warga sekitar karena pipa distribusi mengalami kerusakan atau pecah di dua lokasi sekitar Jalan Panambean. "Mohon Bersabar ya. Itu langsung dikerjakan. Kami juga tidak menghendaki. Sudah kerugian buat kami kehilangan air," kata Arianto.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan di saat masyarakat sedang menikmati libur panjang Idul Fitri.

"10% pegawai PDAM juga bertempat tinggal di lokasi yang terdampak. Mudah - mudahan segera dapat kita atasi. Mohon maaf atas ketidak nyamananan ini, " ujar Arianto. (E-2)