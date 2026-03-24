Jadwal KRL Solo-Jogja Terbaru Maret 2026: Jam Berangkat & Harga Tiket

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
LAYANAN KRL Solo-Jogja menjadi primadona transportasi di wilayah Jawa Tengah dan DIY karena ketepatan waktu dan tarifnya yang ekonomis. Memasuki Maret 2026, terdapat penyesuaian jadwal operasional, terutama untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran.
Berikut adalah rincian jam keberangkatan terbaru dari Stasiun Palur menuju Stasiun Yogyakarta:
|Stasiun Asal
|Jam Keberangkatan (WIB)
|Stasiun Palur
|05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42
|Solo Balapan
|05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54
|Klaten
|05.47, 06.52, 08.01, 09.42, 11.26, 13.37, 14.28, 16.22, 17.20, 18.52, 20.35, 21.27
Tarif KRL Solo-Jogja tetap konsisten di angka Rp8.000 untuk sekali jalan. Pembayaran hanya melayani metode non-tunai (cashless) menggunakan:
Untuk menghindari kepadatan, penumpang disarankan berangkat di luar jam sibuk (pukul 09.00 - 11.00 WIB). Pastikan saldo kartu Anda mencukupi minimal Rp16.000 untuk perjalanan pulang-pergi demi menghindari antrean di mesin pengisian saldo stasiun. (H-4)
