Jadwal KRL Solo-Jogja Terbaru Maret 2026: Jam Berangkat & Harga Tiket

LAYANAN KRL Solo-Jogja menjadi primadona transportasi di wilayah Jawa Tengah dan DIY karena ketepatan waktu dan tarifnya yang ekonomis. Memasuki Maret 2026, terdapat penyesuaian jadwal operasional, terutama untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran.

Jadwal Kereta KRL Solo-Jogja (Maret 2026)

Berikut adalah rincian jam keberangkatan terbaru dari Stasiun Palur menuju Stasiun Yogyakarta:

Stasiun Asal Jam Keberangkatan (WIB) Stasiun Palur 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 Solo Balapan 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 Klaten 05.47, 06.52, 08.01, 09.42, 11.26, 13.37, 14.28, 16.22, 17.20, 18.52, 20.35, 21.27

Info Tambahan Lebaran: Selama periode 20-29 Maret 2026, tersedia kereta fakultatif tambahan yang berangkat dari Stasiun Yogyakarta pada pukul 06.00, 09.38, 12.54, dan 19.40 WIB untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

Harga Tiket dan Cara Pembayaran

Tarif KRL Solo-Jogja tetap konsisten di angka Rp8.000 untuk sekali jalan. Pembayaran hanya melayani metode non-tunai (cashless) menggunakan:

Kartu Multi Trip (KMT)

Kartu Uang Elektronik Bank (E-money, Flazz, TapCash, BRIZZI)

Aplikasi Digital (QRIS GoTransit atau C-Access)

Tips Perjalanan Nyaman

Untuk menghindari kepadatan, penumpang disarankan berangkat di luar jam sibuk (pukul 09.00 - 11.00 WIB). Pastikan saldo kartu Anda mencukupi minimal Rp16.000 untuk perjalanan pulang-pergi demi menghindari antrean di mesin pengisian saldo stasiun. (H-4)