Bripka Septian Eko Nugroho Meninggal Dunia Usai Tugas di Alun-Alun Kajen

KEPOLISIAN Resor (Polres) Pekalongan tengah diselimuti duka mendalam setelah salah satu personel terbaiknya, Bripka Septian Eko Nugroho, gugur saat menjalankan tugas pengamanan arus mudik Lebaran 2026.

Almarhum dinyatakan meninggal dunia di RSUD Kajen pada Minggu (22/3/2026) malam akibat gangguan jantung, sesaat setelah menyelesaikan tugas pengaturan lalu lintas dalam rangkaian Operasi Ketupat Candi di kawasan Alun-Alun Kajen.

Kepala Polres Pekalongan, AKB Rahmad Yusuf, menjelaskan bahwa setelah bertugas, Bripka Septian sempat beristirahat sejenak di sekitar lokasi sebelum tiba-tiba pingsan.

"Usai melaksanakan tugas dan sempat beristirahat sejenak di sekitar lokasi, almarhum tiba-tiba mengalami pingsan," kata Rahmad dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3).

Upaya Medis Dilakukan Namun Tidak Terselamatkan

Rekan-rekannya segera membawa Bripka Septian ke RSUD Kajen untuk mendapatkan penanganan medis. Setibanya di Instalasi Gawat Darurat (IGD), tim medis langsung melakukan pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG) dan resusitasi jantung paru (RJP).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya gangguan irama jantung. Namun meski telah dilakukan penanganan maksimal, almarhum dinyatakan meninggal dunia di IGD RSUD Kajen," ujar AKBP Rahmad Yusuf.

Kepala Polres Pekalongan, yang didampingi Kasi Humas AKP Warsito, menyebut kematian Bripka Septian berkaitan dengan gangguan sistem kardiovaskular atau penyakit jantung.

"Setiap pekerjaan diselesaikan sesuai dead line dan jarang mengeluh. Hasil diagnosa beliau mengalami kondisi fisik yang tidak fit tetapi dipaksakan untuk bekerja," tambah Rahmad.

Sosok Bripka Septian di Lingkungan Polres

Di lingkungan Polres Pekalongan, almarhum dikenal sebagai sosok yang supel, mudah bergaul, memiliki kinerja baik, serta loyalitas tinggi.

Bripka Septian Eko Nugroho meninggalkan seorang istri bernama Dewi dan dua anak laki-laki yang masih bersekolah, masing-masing kelas III dan IV SD.

Polres Pekalongan menghimbau seluruh anggota untuk tetap memperhatikan kondisi fisik saat bertugas, terutama selama pengamanan arus mudik Lebaran yang padat. (Ant/I-1)