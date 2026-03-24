Kecelakaan Bus Wisata di Lebak: 21 Warga Bekasi Luka, Diduga Sopir Mengantuk

SEBANYAK 21 penumpang bus wisatawan asal Bekasi, Jawa Barat, harus dilarikan ke RSUD Cilograng dan Puskesmas Bayah setelah mengalami kecelakaan tunggal di turunan Cariang, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (24/3/2026).

Bus yang mengangkut 36 orang menuju objek wisata Pantai Sawarna tersebut kehilangan kendali hingga menabrak tebing, yang diduga akibat pengemudi mengantuk saat melintasi jalur curam tersebut.

Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lebak, Ipda Aris Setyawan, mengatakan kecelakaan terjadi pada pukul 07.30 WIB saat bus melintasi turunan Cariang. Sebanyak 21 penumpang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan.

"Hingga saat ini tidak ada korban jiwa," ujar Aris.

Bus wisatawan tipe Hino dengan nomor polisi B 7885 FAA diduga mengalami kecelakaan karena sopir mengantuk saat menuruni turunan, sehingga kehilangan kendali dan masuk ke arah tebing.

"Kami bergerak cepat untuk melarikan penumpang yang mengalami luka-luka dibawa Puskesmas Bayah dan RSUD Cilograng," jelas Aris.

Penyelidikan Masih Berlanjut

Pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Kasus ini tetap dalam penanganan dan pendalaman pihak kepolisian.

"Kami minta sopir jika mengantuk sebaiknya terlebih dulu istirahat," tambahnya. (Ant/I-1)