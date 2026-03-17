Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Hibahkan Dua PLTS untuk Warga Sumenep

Yayasan Torang Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Berbakti hibahkan dua PLTS kepada masyarakat Kabupaten Sumenep.(Dok.Torang Iwip)

TSINGSHAN Group melalui Yayasan Torang IWIP Berbakti menghibahkan dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) lengkap dengan Battery Energy Storage System (BESS) kepada masyarakat Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Bantuan ini ditujukan untuk memperluas akses listrik sekaligus mendukung program swasembada energi nasional.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Yayasan Torang IWIP Berbakti, Pemerintah Kabupaten Sumenep, dan PT PLN (Persero). Kesepakatan kerja sama ditandatangani pada 13 Maret 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, dan disaksikan Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani.

Ketua Umum Yayasan Torang IWIP Berbakti, Wahyu Budhi Santoso, mengatakan bantuan ini diharapkan mampu menyediakan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

“Kami berharap hibah dua PLTS berkapasitas masing-masing 1 megawatt peak yang dilengkapi BESS 4 megawatt hour dapat menghadirkan pasokan listrik yang stabil bagi masyarakat di dua desa di Kabupaten Sumenep,” ujar Wahyu.

Ia menambahkan, proyek ini juga merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam mendukung pemerataan akses energi di Indonesia, khususnya di daerah terpencil yang masih terbatas pasokan listriknya.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengapresiasi kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan BUMN dalam pengembangan energi baru terbarukan.

“Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan atas kolaborasi dalam mewujudkan proyek percontohan ini. Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat transisi energi nasional,” kata Rosan. (Ant/E-2)