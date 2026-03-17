Holding BUMN Industri Pertahanan Lepas 900 Peserta Pulang Ke Kampung Halaman

Pelepasan pemudik yang diadakan BUMN holding pertahanan di Halaman Gedung Sate Kota Bandung.(MI/Naviandri)

HOLDING BUMN industri pertahanan yakni PT Len, PT DI, Pindad dan Dahana kembali mengadakan program mudik gratis tahun 2026 yang diikuti sekitar 900 peserta dengan berbagai kota tujuan di Indonesia. Sebanyak 19 bus disiapkan untuk mengangkut para pemudik dengan tujuan ke kampung halamannya masing-masing.

Deretan bus berwarna cerah berjajar rapi siap mengantar pemudik ke berbagai tujuan seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Lampung, dan daerah lainnya. Dari total 34 bus yang disiapkan oleh Holding BUMN pertahanan ini, 19 bus di antaranya di lepas di Halaman Gedung Sate Kota Bandung.

"Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, saya mengucapkan terima kasih kepada holding BUMN yang melaksanakan mudik gratis pada Lebaran tahun ini. Program mudik gratis ini tentu dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas," ungkap Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan saat melepas keberangkatan bus di depan Gedung Sate Kota Bandung Selasa (17/3).

Seperti diketahui bersama, kata Erwan, tradisi mudik ini selalu ada kecelakaan dan alhamdulillah dari beberapa kali mudik gratis, baik dari pemprov, BUMN maupun swasta, berjalan lancar, aman dan selamat sampai tujuan.

"Tahun ini Provinsi Jabar, menjadi provinsi dengan jumlah pemudik terbesar di Indonesia. Total ada 21 persen atau sekitar 30 juta lebih warga Jabar yang mudik secara nasional dan yang masuk ke Jabar sekitar 25 juta," paparnya.

Di kesempatan itu, Erwan juga mengimbau para pemudik untuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama perjalanan. Serta bijak dalam membawa anggota keluarga kembali ke kota setelah Lebaran.

Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT Len Industri, Amalia Maya Fitri, menerangkan, program mudik gratis merupakan bentuk kontribusi nyata industri pertahanan kepada masyarakat.

“Program mudik gratis ini juga merupakan bagian dari komitmen seluruh perusahaan dalam Defend ID. Salah satu kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adalah program seperti ini,” terangnya.

Amalia berharap program tersebut dapat terus memberikan manfaat luas sekaligus mendukung kelancaran aktivitas nasional selama periode mudik Lebaran.

Sementara itu Sutrisno, salah seorang pemudik asal Sukajadi Kota Bandung dengan tujuan Provinsi Lampung, merasa terbantu dengan adanya program mudik gratis yang diadakan BUMN holding pertahanan ini.

"Semoga ditabung tahun mendatang kuotanya bisa ditambah lagi, supaya lebih banyak masyarakat yang terbantu," tandasnya. (E-2)