Polres Klaten Bersama Forkopimda Musnahkan Ribuan Botol Miras dan Ratusan Knalpot Brong

Polres Klaten bersama Forkopimda memusnahkan minuman keras dan knalpot tidak sesuai spesifikasi tenis.(MI/Djoko Sardjono)

GUNA menjamin rasa aman dan kondusivitas kamtibmas menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Polres Klaten bersama Forkopimda memusnahkan minuman keras dan knalpot tidak sesuai spesifikasi tenis.

Pemusnahan barang bukti minuman keras dan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (brong) kali kedua pada bulan puasa ini, dilaksanakan di Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Klaten, Selasa (17/3).

Kapolres Klaten, AKB Faruk Rozi, melaporkan sebanyak 15.684 botol minuman keras (miras) yang dimusnahkan, meliputi ciu 14.203 botol dan 1.481 botol miras berbagi merek, serta 769 buah knalpot brong.

Tujuan pemusnahan barang bukti miras dan knalpot brong, adalah juga untuk menjamin kondusivitas situasi kamtibmas ketika umat Hindu akan menyambut tradisi Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948.

Pemusnahan barang bukti ribuan botol miras dan ratusan knalpot brong, dihadiri Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko, Forkopimda, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Hari ini, kita bersama-sama memusnahkan barang bukti minuman keras dan knalpot brong hasil operasi Polres Klaten dan pemerintah daerah melalui Satpol PP pada bulan Ramadan 1447 H,” kata Kapolres.

Perlu diketahui, bahwa kegiatan untuk mewujudkan kondusivitas kamtibmas ini merupakan gabungan antara unsur TNI dan Polri, serta mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Satpol PP.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada segenap lapisan masyarakat yang mendukung kegiatan pemusnahan barang bukti ribuan botol miras dan ratusan knalpol tidak sesuai spesifikasi teknis,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo memberikan apresiasi kepada Kapolres yang menggandeng TNI dan pemerintah daerah dalam kegiatan pemusnahan miras dan knalpot brong.

Kegiatan ini bentuk komitmen nyata dari Forkopimda Klaten yang merespon cepat terkait permasalahan yang ada di wilayah, yaitu peredaran minuman keras dan knalpol tidak sesuai spesifikasi teknis.

“Minuman keras dan knalpot brong ini masih menjadi salah satu masalah di Klaten. Kami terima kasih kepada Kapolres yang dalam satu bulan ini telah dua kali memusnahkan miras dan knalpot brong,” ujarnya. (E-2)